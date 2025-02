Großes Warnstreik in München: Viele städtische Einrichtungen geschlossen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief zu einem großen Warnstreik in München auf. Viele öffentliche Einrichtungen, darunter Kindertagesstätten, Krankenhäuser und Schwimmbäder, sind betroffen.

Viele städtische Beschäftigte legten an diesem Donnerstag, den 13. Februar, die Arbeit nieder, um Druck auf die Stadtverwaltung zu erhöhen, in der zweiten Verhandlungsrunde auf ihre Forderungen einzugehen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu einem großen Warnstreik aufgerufen. Es geht den Tarifbeschäftigten der Stadt unter anderem um acht Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 350 Euro mehr im Monat, höhere Zuschläge und drei zusätzliche freie Tage.

Bestreikt wurden viele öffentliche Einrichtungen, darunter kommunale Krankenhäuser, Straßenreinigung und Schwimmbäder. Besonders betroffen waren voraussichtlich die Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft. Die Stadt betreibt rund 450 Kindertageseinrichtungen, von der Kinderkrippe bis zu Hort und Tagesheim für Grundschulkinder. Welche Häuser ganz geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet hatten, konnte das zuständige Referat für Bildung und Sport erst im Laufe des Tages sagen, da auch spontan gestreikt wurde. Die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) waren laut Claudia Weber, Geschäftsführerin von Verdi München, sogar zu zwei Tagen Warnstreik aufgerufen: am Donnerstag, 13. Februar, und am Freitag, 14. Februar. Infolgedessen blieben alle Wertstoffhöfe, das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 und der dazugehörige Pop-up-Store sowie das Kundencenter geschlossen. Auch bei den Mülltonnen-Leerungen kam es zu starken Einschränkungen. Zusatzmüll wurde aber beim nächsten Turnus kostenfrei mitgenommen. Auch die Stadtwerke München (SWM) hatten bereits am Mittwoch informiert, dass durch den Streik mit Einschränkungen bei den Hallenbädern oder dem Dante-Winterwarmfreibad zu rechnen sei. Welche Häuser betroffen waren, erfuhren die Badegäste im Internet unter www.swm.de/baeder. Die Versorgung mit Energie und Trinkwasser sei aber aufgrund von Notdienstvereinbarungen nicht beeinträchtigt. Stadtwerke-Chefin Gabriele Jahn hielt den Streikaufruf vor der zweiten Verhandlungsrunde für unverhältnismäßig: „Bäder, Kindertagestätten oder die Gesundheitsversorgung lahmzulegen, geht in erster Linie auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger.“ Die Verdi-Forderungen seien „vollkommen überzogen“. Möglicherweise wurden zudem einige Mülleimer nicht geleert und Straßen nicht gekehrt, da auch die Mitarbeiter des Baureferats, das für die Straßenreinigung zuständig ist, zum Streik erwartet wurden. In welchem Umfang der Streik dort wirkte, wurde sich erst im Laufe des Donnerstags zeigen. Doch es gab auch hier eine Notdienstvereinbarung, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Ebenfalls gestreikt wurde an den fünf Standorten der München-Klinik. Auch hier existierten Notdienstvereinbarungen, wie ein Sprecher mitteilte, um die Notfallversorgung zu gewährleisten oder dringende Operationen stattfinden zu lassen. Eine Kundgebung fand am Königsplatz um 10.30 Uhr statt. Zwei Demonstrationszüge, einer von der Adolf-Kolping-Straße über Stachus und Hauptbahnhof, und einer vom Augustiner-Keller an der Arnulfstraße, führten über Seidl- und Brienner Straße zum Königsplatz





