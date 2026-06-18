Großfahndung nach vermisstem sechsjährigen Jungen in Tübingen

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach einem sechsjährigen Jungen, der am Mittwoch in Tübingen verschwand. Das Kind wurde zuletzt im Volksgarten gesehen. Die Beamten bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Polizei in Tübingen sucht mit einem Großaufgebot nach einem vermissten sechsjährigen Jungen. Das Kind verschwand am Mittwochnachmittag und wurde bislang nicht wiedergefunden. Nach Angaben der Polizei verließ der Junge gegen 14 Uhr seine Wohnung in der Südstadt der Stadt.

Als er bis zum Abend nicht zurückkehrte, alarmierten seine Eltern die Beamten, die umgehend eine Fahndung einleiteten. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Junge zuletzt im Volksgarten in der Ebertstraße gesehen, einem Park im genannten Stadtteil. Dort verliert sich seine Spur. Ein Polizeisprecher erklärte am Donnerstag, dass die Fahndung unvermindert weiterlaufe.

Bisher sei das Kind nicht gefunden worden. Die Behörden schließen nicht aus, dass sich der Junge in einer hilflosen Lage befindet, weshalb auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Bisher wird jedoch noch ohne Foto gesucht, da man hoffe, dass ein allein umherlaufendes sechsjähriges Kind in der Stadt auffalle und so schnell gefunden werden könne. Der Vermisste wird als etwa 1,30 Meter groß und dunkelhäutig beschrieben.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine beige kurze Hose, ein orangefarbenes T-Shirt, Sandalen und dunkelblaue Socken. Möglicherweise hatte er ein kleines Kinderfahrrad bei sich. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer das Kind gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Polizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071-9721400 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden





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