Großflächige Zahlen-Protestaktion auf der National Mall in Washington löst politische Kontroverse aus

Unbekannte haben auf der National Mall die Zahlen 8647 in den Rasen geschrieben, was als Drohung gegen Donald Trump interpretiert wird. Die Polizei ermittelt, nachdem Trump den Slogan bereits mit einem früheren Instagram-Post von James Comey in Verbindung gebracht hatte.

Ein neu aufgetauchtes Rasen kunstwerk auf der National Mall in Washington hat eine politische Kontroverse ausgelöst. Unbekannte haben am Donnerstag die Zahlen 8647 großflächig in den Rasen zwischen dem Kapitol und dem Washington Monument geschrieben.

Diese Zahlen gelten als Slogan gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Das Innenministerium bestätigte die Entdeckung und erklärte, dass jede Drohung gegen den Präsidenten sehr ernst genommen werde. Die zuständige Polizeibehörde hat Ermittlungen aufgenommen und Proben des Grases entnommen, um die Ursache der Verfärbung zu ermitteln. Die Tat steht in direktem Zusammenhang mit einem früheren Vorfall, bei dem der ehemalige FBI-Direktor James Comey auf Instagram ein Bild gepostet hatte, das aus Muscheln die Zahlen 86 und 47 zeigte.

Donald Trump interpretierte diese Zahlen damals als Mordaufruf: 86 stehe für 'töten' und 47 verweise darauf, dass er der 47. Präsident der USA sei. Auf seiner Plattform 'Truth Social' wetterte er: '86 ist ein Mafia-Ausdruck für 'Tötet ihn!

'. Sie sagen: '86 ihn!

'. 86 47 bedeutet 'Tötet Präsident Trump! '. James Comey, ein korrupter Polizist, einer der schlimmsten, weiß das ganz genau!

'. Comey wies die Anschuldigungen zurück, erklärte, er habe nicht gewusst, dass manche Leute diese Zahlen mit Gewalt in Verbindung bringen, und betonte, er sei gegen jegliche Gewalt. Daraufhin löschte er den Beitrag. Nun sind die vier Ziffern erneut aufgetaucht, diesmal riesengroß und praktisch vor der Haustür des politischen Zentrums.

Es handelt sich um eine klare Provokation, die von Trump und den Behörden nicht einfach hingenommen werden soll. Die Verantwortlichen sollen in jedem Fall zur Rechenschaft gezogen werden. Der Vorfall wirft Fragen zum politischen Klima in den USA auf und zeigt, wie symbolische Handlungen zu eskalierenden Deutungen führen können. Während die einen in der Aktion eine gefährliche Drohung sehen, könnten andere sie als künstlerischen Protest oder als Kritik an der politischen Polarisierung verstehen.

Die Untersuchungen werden zeigen, ob es sich um eine einfache Botschaft oder um eine strafbare Handlung handelt. Die Reaktion der Behörden unterstreicht, dass solche symbolischen Akte in der aktuellen Lage besonders sensibel behandelt werden





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