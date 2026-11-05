Großkreutz hofft auf Schalker Tor gegen BVB am 6. Dezember

Ex-Star Kevin Großkreutz spricht im Podcast über die lange Torloch bei Schalke 04. Sein Wunsch nach einem Sieg im Derby am 6. Dezember trifft auf aktuelle Realitäten in der 2. Liga.

Der ehemalige Borussia-Dortmund-Star Kevin Großkreutz äußert sich öffentlich zu der offensiven Notlage von Schalke 04. Der 38-jährige Weltmeister von 2014 wünscht sich in seinem Podcast "Viertelstunde Fußball" mit Sky-Moderator Corni Küpper einen zeitnahen Treffer für den Traditionsverein aus Gelsenkirchen.

Lange Durststrecke in der Veltins-Arena

Die Heim-Zuschauer in der Veltins-Arena durften zuletzt am 17. Mai einen Torjubel erleben. An diesem Datum siegte Schalke 04 in der 2. Liga mit einem 1:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig. Das war vor fast einem halben Jahr. Es ist kurios, dass das letzte Bundesligator im eigenen Stadion bereits am 20. Mai 2023 fiel. Sebastian Polter erzielte damals beim 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt am 33. Spieltag den Treffer. Der 35-jährige Stürmer spielt mittlerweile in der Oberliga bei Wilhelmshaven.

Also read Joker-Tor: Karetsas schießt Dortmund gegen Betis zum Sieg

Seit der Rückkehr in die Bundesliga war die Situation für die Königsblauen katastrophal. In vier Pflichtspielen und zwei Testspielen blieb man ohne Erfolg. Diese tote Hose sorgt für Frust bei den Fans und den Analysten. Großkreutz und Küpper thematisieren diese Entwicklung detailliert in ihrer Sendung. Sie beleuchten die taktischen und psychologischen Gründe für das offensiv schwache Abschneiden der Mannschaft.

Großkreutz' Wunsch zum Derby am 6. Dezember

Der in Gelsenkirchen besonders unbeliebte Ex-BVB-Spieler mit 236 Einsätzen philosophiert über die Lage. Er sagt klar: Es wäre schon ganz gut, wenn die Spieler mal ein Tor schießen würden. Sein konkreter Wunsch bezieht sich auf das Derby am 6. Dezember. Am 6. Dezember treffen die beiden Pott-Klubs um 15:30 Uhr wieder aufeinander. Ein schlechtes Omen wäre es, wenn der erste Treffer im Derby von der gegnerischen Seite kommt.

Advertisement

Das letzte Duell auf Schalke endete mit einem 2:2-Unentschieden. Bei diesem Spiel erzielte Kenan Karaman seinen ersten Treffer im königsblauen Trikot. Der 32-Jährige wurde zur Nummer 10 bei Schalke 04. Corni Küpper reagiert sofort auf den Wunsch seines Gastes. Er ruft: "Uh, das hast du jetzt ausgesprochen, Kevin!" Ein schlechtes Omen für den BVB? Selbst wenn, wäre es unwahrscheinlich, dass sich die Schalker diesen Fall so wünschen würden.

Konsequenzen und Blick nach Stuttgart

Vor dem Derby steht noch ein anderes Heimspiel an. Am 21. November tritt Schalke 04 um 18:30 Uhr gegen den VfB Stuttgart an. Das Spiel wird von Sky übertragen. Trifft der Aufsteiger, könnte sogar gemeinsame Freude aufkommen. Bei Schalke und Großkreutz könnte Erleichterung aufkommen, wenn die Offensive wieder anspringt. Die Situation bleibt angespannt, aber die Hoffnung auf Besserung lebt weiter.

Die Presse und die Fans warten auf erste Anzeichen der Besserung. Jede Ecke und jeder Schuss wird analysiert. Die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist stark. Die Erinnerungen an bessere Zeiten mit Stars wie Polter oder Karaman sind noch frisch. Jetzt gilt es, die aktuelle Krise zu überwinden. Der Weg dorthin ist steinig, aber nicht unmöglich.