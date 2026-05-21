Großmutter weigert sich, Aufklärung in Fabian-Fall zu geben

Fabians Großmutter weigert sich, in dem Kindermordfall Aufklärung zu geben. Sie hat vor Gericht mehrfach mit "Ich weiß das nicht" geantwortet und "Nee, möchte ich nicht" gesagt, als der Richter nach den Gründen für Fabian's Verschwinden fragte.

Es geht um den Tod eines Kindes. Um einen kleinen Jungen, der nie wieder nach Hause kommt. Und um eine Großmutter , die vor Gericht jedes Interesse an der Aufklärung vermissen lässt.

Monika R. betrat den Saal in einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift „Don't worry, beer happy“ (zu Deutsch: Mach dir keine Sorgen, sei bierglücklich). Ihr Enkel Fabian war tot aufgefunden worden – verbrannt. Als der Richter sie fragte, ob sie wissen wolle, was passiert sei, antwortete die 61-Jährige nur: „Nee, möchte ich nicht.

". Stand der bizarre Auftritt von Fabians Oma. Der Vorsitzende Richter Holger Schütt versuchte mehrfach, mit der Frau ins Gespräch zu kommen: "Haben Sie Ihren Enkelsohn gerne gehabt?

" – "Ja. " – "Haben Sie Ihren Enkelsohn geliebt? " – "Ja. " "Fabian kommt nicht zurück zu Ihnen".

Fabian kommt nicht zurück zu Ihnen. Würden Sie gerne wissen, was passiert ist?

" Die Antwort der Oma: "Nee, möchte ich nicht. ". Schütt hakte nach: "Warum?

" Monika R. sagte nur: "Wenn ich nichts sagen kann, kann ich auch nichts sagen. ". Als Monika R. später erneut mit "Ich weiß das nicht" antwortete, erwiderte der Richter: "Sie wissen wenig.

". Schütt redete der Frau ins Gewissen: "Vielleicht wollen Sie einfach uns helfen. Denn wir wollen wissen,. Dann beantworten Sie einfach meine Fragen.

Denken Sie einfach noch mal kurz darüber nach.

". Fabians Oma blieb wortkarg: "Nö.

". Auch Staatsanwalt Oliver Schley zeigte sich irritiert über die Aussagen der Zeugin. Wann sich ihr Sohn von der Angeklagten Gina H. getrennt hat, weiß die Frau nicht, sagt sie. Auf die Frage, ob sie nie mit ihrem Sohn darüber gesprochen habe, warum er wieder zu ihr gezogen sei, antwortete Monika R.: "Was geht mich das an?

Er ist ja alt genug.

". Der Staatsanwalt hakte nach: "Warum wollen Sie nicht wissen, was mit Fabian passiert ist, das war doch Ihr Enkel? " Darauf schwieg die Großmutter minutenlang





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