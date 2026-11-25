In einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren hat sich die Münchner stock3 AG zusammen mit dem IT-Dienstleister adesso und dem Finanzmarktdatenlieferanten SIX die Umsetzung eines Großprojekts im deutschen Bankensektor gesichert. Auftraggeber ist die DZ BANK.

In einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren hat sich die Münchner stock3 AG zusammen mit dem IT-Dienstleister adesso und dem Finanzmarktdatenlieferanten SIX die Umsetzung eines Großprojekts im deutschen Bankensektor gesichert.

Auftraggeber ist die DZ BANK, die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands mit Anbindung an eines der umfangreichsten Filialnetze regionaler Kreditinstitute im Land. stock3, adesso und SIX entwickeln für den Kunden ein von Grund auf neues Finanzportal für Endkundinnen und -kunden sowie ein Marktdateninformationssystem für Wertpapierberaterinnen und -berater. Für die Projektumsetzung sind dreieinhalb Jahre eingeplant. Darauf folgt ein zehnjähriger Betriebsvertrag. Das Finanzportal soll bereits in 2027 live gehen, die vollständige Migration aller Systeme und Schnittstellen ist bis Ende 2029 vorgesehen.

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Damit ist das Projekt für die stock3 AG der bisher größte Auftrag in ihrer Firmengeschichte. Im Zentrum des Vorhabens stehen zwei Großprojekte für die DZ BANK: ein neu entwickeltes Finanzportal für Endkundinnen und Endkunden sowie ein maßgeschneidertes Marktdateninformationssystem für die professionelle Wertpapierberatung, das auf der Technologie von stock3 basiert. Der Schwerpunkt der stock3 AG liegt auf der Entwicklung und Bereitstellung eines generischen Produktkerns für die B2B-Marktdatenlösung.

Dazu gehören insbesondere ein Widget-Framework, Markt- und Kursdarstellungen, konfigurierbare Kurslisten, Chart- und Visualisierungsfunktionen sowie die client-seitige Anbindung dieser Komponenten an die von adesso bereitgestellten Backend- und Streaming-Schnittstellen. Darüber hinaus bringt die stock3 AG ihre Finanzmarkt-, Produkt- und IT-Expertise sowie ihre Kompetenz rund um Künstliche Intelligenz in Beratung und Konzeption ein. Damit erhalten Beraterinnen und Berater in allen Bereichen Unterstützung, wodurch die Beratungsqualität erhöht werden soll.

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Das Projekt gliedert die stock3 AG in ihrem neuen Geschäftsfeld "Platform Solutions" ein, welches sich auf lizenzbasierte Softwarelösungen für Geschäftskunden fokussiert. Das Münchner Unternehmen profitiert dabei von stabilen Lizenzkosten, was Projekte wie jenes mit adesso und SIX zu einem skalierbaren Geschäft machen. Der jüngste Projektzuschlag bestätigt die Entwicklungskompetenz hochwertiger Nutzer-Frontends der stock3 AG. Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Technologie ermöglichen passgenaue digitale Lösungen.

Neben derartig kompletten, umfassenden Einzelanfertigungen beinhaltet der neue Geschäftsbereich auch standardisierte Whitelabel-Lösungen oder die Bereitstellung einzelner spezifischer Werkzeuge und Widgets. Basierend darauf erwartet die stock3 AG Folgeaufträge in allen Segmenten dieses neuen Geschäftsfeldes. Die stock3 AG wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein unabhängiges Finanztechnologie-Unternehmen mit Sitz in München. Mit der Webplattform stock3.com, der Analyse- und Trading-Software stock3 Terminal und der stock3 App bietet das Unternehmen einen eigens entwickelten One-Stop-Shop für Daten, Märkte und Services.

Hier vereint stock3 – unter Einsatz Künstlicher Intelligenz – den gesamten Prozess von der Information über die Analyse bis zum Trading auf einer Plattform. Der Handel direkt auf stock3 wird den Nutzern durch die Multi-Brokerage-Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize GmbH ermöglicht. Damit ist der "FinTech"-Vorreiter die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger. Neben Lösungen für Privatkunden ist die stock3 AG Anbieterin von lizenzbasierten Softwarelösungen und Schnittstellen-Angeboten für Banken, Broker und Medienhäuser.

Die Aktie der stock3 AG ist im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert und unter anderem auf Xetra® handelbar. Weitere Informationen unter Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung investiert: stock3 AG Bei den Baader Trading Charity Weeks vom 14.11.

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–11.12.2026 spendet die Baader Bank 15 Cent je qualifiziertem Trade ab EUR 500 an BILD hilft e. V. „Ein Herz für Kinder“. In einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren hat sich die Münchner stock3 AG zusammen mit dem IT-Dienstleister adesso und dem Finanzmarktdatenlieferanten SIX die Umsetzung eines Großprojekts im deutschen Bankensektor gesichert. Auftraggeber ist die DZ BANK.

Ein noch junges, aber bereits intensiv genutztes Feature unter Einbezug Künstlicher Intelligenz ist der stock3 Content Hub. Dieser erstellt in Sekundenschnelle hochwertigen Content samt passender Grafiken und Charts ohne Halluzinationen bei den Zahlen. Gold, Silber, Platin und Palladium im Fokus: Harald Weygand prüft die Charts, Nikolaus Barth stellt mögliche Anlagelösungen vor. Erfahre mehr im kostenlosen Webinar am 1. Dezember um 18 Uhr.