Großrazzia: Baden-Württemberg verbietet Gremium MC nach BKA-Bericht

Innenminister Manuel Hagel lässt Gremium MC in Baden-Württemberg verbieten. Hunderte Polizisten durchsuchen 13 Objekte im Südwesten wegen krimineller Verflechtungen.

Seit den frühen Morgenstunden findet eine massive polizeiliche Operation in Baden-Württemberg statt. Hunderte schwer bewaffnete Beamte gehen gegen Mitglieder des Rockerclub s "Gremium MC" vor. Die Innenverwaltung hat den Club nach Bekanntwerden der Fakten verboten, um struktureller Kriminalität entgegenzuwirken.

Verbot und Razzia im Südwesten

Baden-Württemberg führt aktuell landesweite Razzien gegen den Rockerclub durch. Der Landesinnenminister Manuel Hagel hat die Maßnahme angeordnet, nachdem die Gruppierung verboten wurde. Laut Informationen von BILD und der Schwäbischen Zeitung durchsuchen die Behörden derzeit Dutzende Objekte im Südwesten Deutschlands. Um die Großrazzia effektiv durchführen zu können, wurden sogar Polizisten aus anderen Bundesländern angefordert.

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Die aktuelle Säuberungswelle in Baden-Württemberg betrifft konkret dreizehn Objekte. An diesen Standorten sind insgesamt 160 Beamte im Einsatz. Diese Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit, mit der die Landesregierung auf die Bedrohung durch die Organisierte Kriminalität reagiert. Die Präsenz schwer bewaffneter Kräfte signalisiert einen harten Kurs gegen die strukturellen Netzwerke des Clubs.

Gremium MC und BKA-Daten

Die Grundlage für das Verbot liefert das Bundeslagebild Rockerkriminalität 2024 des Bundeskriminalamts (BKA). Der Datenstand basiert auf Angaben von August 2025. Demnach unterhält Gremium MC deutschlandweit 75 Chapter mit insgesamt 1459 Angehörigen. Damit rangiert die Gruppierung hinter einer anderen großen Organisation mit 22 Chaptern und 560 Angehörigen. Im Südwesten sind sieben weitere Chapter mit 76 Angehörigen als Supportclubs eingestuft.

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Neben der reinen Mitgliederzahl dokumentiert das BKA auch die operative Gefahr. Im Jahr 2023 wurden bundesweit 21 Ermittlungsverfahren gegen Tatverdächtige geführt, die dem Gremium MC zugerechnet werden. Im darauffolgenden Jahr 2024 waren es 15 Verfahren gegen 92 Tatverdächtige. Diese statistische Entwicklung zeigt eine anhaltende Aktivität der Gruppe trotz bestehender behördlicher Maßnahmen.

Kriminelle Verflechtungen

Laut dem BKA werden zunehmend Ermittlungsverfahren gegen Rockergruppierungen geführt. In diesen Verfahren wird regelmäßig festgestellt, dass kriminelle Rockerclubs mit anderen Gruppen der Organisierten Kriminalität zusammenarbeiten. Dieser Strukturwandel macht einzelne Gruppen zu Teilen eines größeren Netzes, das über nationale Grenzen hinaus agiert.

Die Schwerpunkte dieser kriminellen Aktivitäten liegen klar definiert. Gewaltkriminalität bildet einen zentralen Aspekt der strafrechtlichen Verfolgung. Daneben stehen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz im Fokus der Fahndung. Diese Delikte unterstreichen die physische und materielle Bedrohung, die von der Gruppierung ausgeht.

Kontext und historische Verbote

Die rechtlichen Maßnahmen gegen Rockergruppen basieren auf einer langen Tradition staatlichen Einschreitens. Bereits 2013 wurde der Regionalverband Sachsen durch das Bundesinnenministerium verboten. Diese historische Entscheidung markiert einen frühen Meilenstein im Kampf gegen die Ausbreitung solcher Organisationen. Sie zeigt, dass der Staat auf strukturelle Bedrohungen mit harten rechtlichen Instrumenten reagiert.

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Die aktuelle Situation in Baden-Württemberg ist als direkter Auslöser für die Durchsuchungen zu werten. Das Verbot durch Innenminister Manuel Hagel dient der Prävention. Die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern bei der Personalgewinnung unterstreicht die überregionale Relevanz der Gefahr. Die Behörden erwarten konkrete Beweise für die genannten Delikte bei den Razzien.