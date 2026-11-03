Großrazzia gegen Crime-as-a-Service in drei Bundesländern

Polizeieinsatz in Hessen, NRW und Rheinland-Pfalz: Über 1000 Beamte durchsuchen 82 Objekte bei Ermittlungen gegen mutmaßliches Schattenbanknetzwerk und organisierte Kriminalität.

Eine der umfangreichsten polizeilichen Razzien in der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte ist am frühen Morgen in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchgeführt worden. Mehr als 1000 Einsatzkräfte der Polizei und des Spezialeinsatzkommandos sind zur Durchsuchung von insgesamt 82 Wohnungen und Geschäftsräumen angetreten. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung, die dem Phänomenbereich Crime as a Service zugeordnet wird und deren Mitglieder Verbrechen wie Mord gegen Bezahlung organisieren sollen.

Zentrale Ermittlungsziele und sichergestellte Mittel

Die Staatsanwaltschaft hat bei dem großangelegten Einsatz erhebliche materielle Werte sichergestellt, die das Ausmaß der organisierten Kriminalität verdeutlichen. Insgesamt wurde Vermögen im Wert von 6,3 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter wurden hohe Bargeldbeträge und Goldbarren gefunden. Zudem sicherten die Ermittler scharfe Schusswaffen, die bei den geplanten Straftaten verwendet werden sollten. Diese Konfiszierungen belegen, dass es sich nicht nur um theoretische Planungen, sondern um eine hochaktive und gewaltbereite Struktur handelt, die ihre Fähigkeiten für monetäre Zwecke zur Verfügung stellte.

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Shadow Banks und illegale Geldtransfers nach Asien

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft stehen zehn Hauptbeschuldigte im Fokus der Ermittler, die ein sogenanntes Hawala-Banking-System etabliert haben. Bei diesem Modell handelt es sich um ein Schattenbanksystem, das oft außerhalb des regulären Finanzsystems operiert und aufgrund mangelnder Transparenz besonders anfällig für illegale Aktivitäten ist. Die Gruppe soll mittels dieses Netzwerks mehrere hundert Millionen Euro vor allem nach China transferiert haben. Neben der unkontrollierten Geldbewegung wird den Tätern auch die Geldwäsche vorgeworfen, wobei spezifisch erwähnt wird, dass die transitierten Mittel teilweise aus anderen strafbaren Handlungen stammten.

Positionen der Anklage und weitere Deliktsfelder

Oberstaatsanwalt Dominik Mies hat die Natur der kriminellen Gruppierung präzise definiert und sie dem Bereich Crime as a Service zugeordnet, ohne zunächst einzelne Details preiszugeben. Neben den schwerwiegenden Anklagepunkten im Bereich der Gewaltkriminalität und des illegalen Finanzverkehrs erweitern die Ermittler den Blick auf weitere Straftatbestände. Dazu zählen Schwarzarbeit, die Unterschlagung von insgesamt 41 Autos mit einem geschätzten Wert von rund 1,85 Millionen Euro sowie der Vorwurf der Beihilfe zum Drogenhandel. Die Staatsanwaltschaft geht insgesamt von 53 Beschuldigten in diesem komplexen Netzwerk aus, was die Breite der kriminellen Aktivitäten unterstreicht.

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Identität der Festgenommenen und gesellschaftliche Auswirkungen

Während der Razzia wurden fünf Haftbefehle gegen die Hauptbeschuldigten vollstreckt, was zu deren Festnahme führte. Die Festgenommenen bewegen sich altersmäßig zwischen 25 und 51 Jahren und spiegeln eine internationale Zusammensetzung wider, die für solche Organisationen typisch ist. Laut Angaben der Behörden zählen zu den Inhaftierten drei Staatsbürger der Türkei, ein deutsch-türkischer Staatsbürger sowie ein deutsch-afghanischer Staatsbürger. Die Maßnahme dient nicht nur der individuellen Inhaftierung, sondern zielt darauf ab, die Struktur des Hawala-Netzwerks nachhaltig zu zerstören und die Kapazitäten für den Transfers von Schwarzgeld in asiatische Länder abzuriegeln.

Weiterer Ermittlungsverlauf und behördliche Planung

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben mit dieser Aktion einen entscheidenden Schritt zur Ausräumung des organisierten Verbrechens unternommen, wobei die Beweislage durch die sichergestellten Waffen, das Gold und die Geldbeträge gestärkt wurde. Die Ermittlungen werden sich nun darauf konzentrieren, die genauen Verbindungen zwischen den Hauptbeschuldigten und den internationalen Transfers nach China aufzuarbeiten. Dabei wird auch die Rolle der restlichen 48 Beschuldigten untersucht, um die gesamte Struktur der kriminellen Vereinigung vollständig zu erfassen. Die gesicherten Beweismittel bilden die Grundlage für weitere Anklagen, die das gesamte Spektrum von der Beihilfe zum Mord bis hin zum Steuerbetruf abdecken sollen.