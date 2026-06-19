Großrazzia gegen Fälscherbande: Sprachtest-Mafia unterwandert Einbürgerung in Deutschland

Eine spektakuläre Razzia in Berlin und Brandenburg richtet sich gegen eine Bande, die gefälschte Sprachzertifikate für deutsche Einbürgerungstests verkauft. Tausende nutzen diesen illegalen Weg. Justizsenatorin Felor Badenberg will den finanziellen Grundlagen der Kriminellen den Kampf ansagen.

Wer in Deutschland eingebürgert werden möchte, muss einen anerkannten Sprachtest absolvieren. Dieses System wird jedoch von kriminellen Banden systematisch umgangen, die gefälschte Sprachzertifikat e herstellen und vertreiben.

Tausende Ausländer verschaffen sich auf diese Weise illegal den deutschen Pass, ohne die eigentlichen Integrationsanforderungen zu erfüllen. Nach Recherchen des Nachrichtenmagazins "Stern" kostet dieser illegale Weg nicht einmal 1500 Euro. Damit entgeht dem Staat nicht nur die Kontrolle über die Einbürgerungsvoraussetzungen, sondern es wird auch das Vertrauen in das Einwanderungsrecht untergraben. Lange Zeit erschien die Politik diesen Machenschaften machtlos gegenübergestanden zu haben.

Doch nun hat die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) den Kampf gegen die so genannte Sprachtest-Mafia offensiv aufgenommen. BILD erfuhr exklusiv, dass bereits am 15. Juni 2026 ein großer Schlag gegen das Netzwerk gelang. Rund 220 Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Berlin, darunter Spezialeinheiten und Einsatzhundertschaften, sowie Kräfte des Spezialeinsatzkommandos Brandenburg vollstreckten im Auftrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss an mehreren Orten.

Die vorausgegangenen intensiven Ermittlungen richteten sich gegen insgesamt zehn Beschuldigte im Alter von 22 bis 32 Jahren. Der Vorwurf lautet auf banden- und gewerbsmäßige Urkundenfälschung im Zusammenhang mit gefälschten Sprachzertifikaten. Die Bande soll ihren illegalen Handel von Berlin aus gesteuert und deutschlandweit betrieben haben. Auffällig war die dreiste Werbung für die Fälschungen in sozialen Netzwerken wie Facebook.

Bei den Zugriffen konnten diverse gefälschte Zertifikate, technische Geräte wie Drucker, Laptops und Mobiltelefone sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe sichergestellt und beschlagnahmt werden. Justizsenatorin Badenberg erklärte gegenüber BILD: "Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht zur Handelsware werden.

" Die Razzia sei ein "wichtiger Schlag gegen ein mutmaßliches Fälschungsnetzwerk" gelungen. Wer die Voraussetzungen für eine Einbürgerung mit gefälschten Dokumenten vortäusche, untergrabe das Vertrauen in den Rechtsstaat und missbrauche rechtsstaatliche Verfahren. Badenberg ist bekannt für ihr hartes Vorgehen gegen kriminelle Vermögenswerte. Erst im März hatte sie im Bundesrat eine Initiative eingebracht, die vorsieht, dass mutmaßliche Kriminelle künftig nachweisen müssen, dass teure Autos oder Luxusimmobilien aus legalen Einkünften finanziert wurden.

Gelingt der Nachweis nicht, sollen die Vermögenswerte vom Staat eingezogen werden können. Dieses Vorgehen soll auch bei den Einnahmen aus dem Handel mit gefälschten Sprachzertifikaten angewendet werden, um die finanziellen Anreize zu beseitigen





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