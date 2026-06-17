Großrazzia gegen illegale Zigarettenproduktion: Vier Festnahmen und Millionen sichergestellt

Zollfahnder decken illegale Zigarettenfabrik auf: Vier Tatverdächtige in U-Haft, 80 Millionen Zigaretten umgesetzt, Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen.

Die Zollfahndung hat einen großen Schlag gegen den illegalen Zigarettenhandel gelandet. Vier mutmaßliche Täter im Alter zwischen 25 und 54 Jahren mit rumänischer und moldawischer Staatsangehörigkeit wurden festgenommen.

Das Amtsgericht Bielefeld ordnete für alle vier Untersuchungshaft an. Zwischen dem 20. und 22. Mai durchsuchten über 120 Einsatzkräfte insgesamt 13 Lagerhallen und Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Im Mittelpunkt stand ein ehemaliges Fabrikgelände in Staudt, Rheinland-Pfalz, wo eine illegale Produktionsanlage für Zigaretten ausgehoben wurde.

In einer Lagerhalle in Ahlen fanden die Beamten rund zehn Millionen unversteuerte Zigaretten, in einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Rüsselsheim weitere neun Millionen. Zudem stellten die Zollfahnder 16 Tonnen Tabak sicher. Die Täter hatten die Immobilie aufwendig umgebaut, unter anderem mit professioneller Schalldämmung, um den Betrieb zu verbergen. Mindestens elf Arbeiter sollen dort unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht und eingeschlossen gewesen sein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Beschuldigten bis zu ihrer Festnahme bundesweit mehr als 80 Millionen Zigaretten umgeschlagen haben. Die Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld geführt und dauern an





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