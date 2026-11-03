Großrazzia gegen linksextremes Kollektiv Zwickau in vier Bundesländern

Das Landeskriminalamt Sachsen führt im Rahmen der Soko LinX eine massive Durchsuchungswelle gegen die marxistisch-leninistische Gruppe durch. Ziel ist es, eine kriminelle Vereinigung zu zerschlagen.

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland führen eine umfassende Strafverfolgungsaktion gegen die mutmaßlich linksextreme Gruppierung Kollektiv Zwickau durch. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Dabei wurden am frühen Morgen in vier verschiedenen Bundesländern etwa zwanzig Wohnungen durchsucht.

Zwölf Beschuldigte im Alter von 18 bis 37 Jahren stehen im Fokus der Ermittlungen. Den Angaben des Landesamts für Verfassungsschutz Sachsen zufolge begingen die Mitglieder der marxistisch-leninistischen Bewegung in den vergangenen Jahren Angriffe auf politische Gegner. Bei diesen Gewalttaten kamen unter anderem Schlagstöcke und Pfefferspray zum Einsatz.

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Motivation und Symbolik der Gruppierung

Das Kollektiv Zwickau ist eindeutig durch die Symbole der marxistisch-leninistischen Ideologie geprägt. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen beschreibt das Markenzeichen der Linksextremen als Hammer und Sichel. Zudem schmücken sich die Mitglieder mit dem roten Sowjetstern.

Ihr offizieller Gruß lautet Rot Front und wird von der geballten Faust begleitet. Der Name der Gruppe bezieht sich auf die sächsische Stadt Zwickau, da die meisten Tatverdächtigen hier wohnen oder ihren Ursprung haben. Die öffentliche Präsenz der Gruppe zeigt sich unter anderem auf ihrer Instagram-Seite.

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Politisches Ziel und historische Bezüge

Laut den vorliegenden Informationen verfolgen die Mitglieder das Ziel, gegen Rechtsradikale vorzugehen und die Basis für den Aufbau einer kommunistischen Partei zu schaffen. Der Sächsische Verfassungsschutzbericht 2025 führt auf Seite 195 aus, dass die Aktivitäten der Gruppe darauf abzielen könnten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung durch eine Revolution mit Gewaltanwendung zu ersetzen.

Das angestrebte System ist eine kommunistische Gesellschaftsordnung. Die Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass die Gruppe bereits früher operierte und nun wieder in die Öffentlichkeit trat. Eine frühere Polizei-Razzia im Februar 2025 könnte der Grund dafür sein, dass die Gruppe zuletzt keine öffentlichkeitswirksamen Auftritte mehr hatte.

Straftatbestände und konkrete Vorwürfe

Den Ermittlungsbehörden liegen Hinweise vor, dass die Beschuldigten gefährliche Körperverletzungen, Raub und schweren Landfriedensbruch begangen haben. Die Zuständigkeit für die Durchführung der Razzia liegt bei der Soko LinX des Landeskriminalamtes Sachsen. Dieses spezielle Sonderkommando hat die Taskforce eingerichtet, um derartige Straftaten zu verfolgen.

Die Durchsuchungen umfassen mehrere Regionen und deuten auf eine koordinierte Aktion der Sicherheitsbehörden hin. Die genauen Beweise und die Auswertung der sichergestellten Materialien werden derzeit von den Staatsanwälten in Dresden geprüft. Die Identität der Beschuldigten ist den Behörden bereits bekannt.

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Außenwirkung und digitale Kommunikation

Auf ihren Social-Media-Kanälen positioniert sich das Kollektiv öffentlich als Kämpfer für bestimmte politische Ideale. Sie forderten unter anderem die Freiheit für Maja. Maja wird in den sozialen Medien der Gruppe als Genoss:in bezeichnet. Diese Person wurde in Ungarn nach einem brutalen Überfall zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Dieser Fall dient der Gruppe als Propagandamittel, um ihre ideologischen Ziele zu vermitteln. Die öffentliche Kommunikation auf Instagram zeigt, dass die Gruppe weiterhin aktiv ist und ihre Botschaften verbreitet. Die Behörden nutzen diese digitalen Spuren als Teil der Beweiskette.

Stellungnahme der Behörden

Kay Anders, Sprecher des Sächsischen Landeskriminalamts, bestätigt die aktuellen Durchsuchungen gegenüber der Presse. Er bezeichnet den Hintergrund als ein großangelegtes Ermittlungsverfahren. Die Größe der Operation unterstreicht die Bedeutung, die die Behörden der Bekämpfung dieser spezifischen Form des Linksextremismus zumessen.