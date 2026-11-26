Nach Schüssen in Moabit, Charlottenburg und Schöneberg durchsucht die Berliner Polizei mehrere Wohnungen. Die Ermittler beschlagnahmen über 166.000 Euro.

Knapp 250 Einsatzkräfte waren in vier Berliner Bezirken im Einsatz. Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Beschuldigte, die an mehreren Gewalttaten beteiligt gewesen sein sollen.gegen mutmaßlich an mehreren Schusswaffendelikten beteiligte Personen vorgegangen.

Bei den Durchsuchungen am Dienstag stellten die Ermittler mehr als 166.000 Euro und über 9000 US-Dollar Bargeld, Schmuck, zwei Rolex-Uhren sowie ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug sicher. An dem Einsatz waren knapp 250 Polizeikräfte beteiligt, darunter Beamte des Landeskriminalamts, der auf Schusswaffenkriminalität spezialisierten Einheit Ferrum sowie Spezialeinheiten des Bundes und des Landes Berlin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen sieben Personen im Alter zwischen 22 und 51 Jahren.

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Konkret geht es um drei Fälle von Schusswaffengewalt, bei denen teilweise Menschen verletzt wurden. Die Vorfälle ereigneten sich am 28. September in der Perleberger Straße in Moabit, am 4. Oktober am Savignyplatz in Charlottenburg und am 9.