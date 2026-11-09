Großrazzia in Berlin: Panzerfahrzeug und 300 Beamte bei Hells-Angels-Aktion

Über 300 Einsatzkräfte durchsuchen zehn Objekte in Berlin-Biesendorf im Zusammenhang mit Schusswaffenkriminalität. Ein Hells-Angels-Club steht im Fokus der Sonderaktion.

Eine massive polizeiliche Großrazzia erschüttert am Montagabend die Stadt Berlin. Rund 300 schwer bewaffnete Einsatzkräfte sind seit 19 Uhr an insgesamt zehn verschiedenen Objekten im Einsatzgebiet tätig. Der Fokus der Sonderaktion liegt laut Informationen nach Angaben von BILD auf einem Club der Hells Angels. Die Maßnahme zeichnet sich durch eine intensive Präsenz schwerer Polizeifahrzeuge aus, darunter ein gepanzerter Sonderwagen vom Typ ENOK, der direkt vor Ort sichtbar ist.

Zentrale Ermittlungen gegen Hells Angels

Das Mobile Einsatzkommando (MEK) und die Bundespolizei unterstützen die Spezialeinheiten bei der Umsetzung der Durchsuchungsbefehle. Im Mittelpunkt der Operation steht ein Club der Hells Angels im Bezirk Berlin-Biesdorf. Für diesen Standort liegt demnach ein gerichtlicher Durchsuchungsbeschluss vor. Vor Ort an diesem spezifischen Objekt wurden mehr als 30 Personen angetroffen. Die Polizei stellt derzeit systematisch die Identitäten dieser Anwesenden fest, um die rechtliche Grundlage der Aktion zu klären.

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Hintergrund und beteiligte Organisationen

Hintergrund des Großeinsatzes sind fortlaufende Ermittlungen im Zusammenhang mit Schusswaffenkriminalität. Spezialisierte Ermittler der Besonderen Aufbauorganisation "Ferrum" führen diesen Einsatz direkt an. Die Organisation "Ferrum" ist bekannt für ihre Expertise bei der Bekämpfung schwerer organisierter Kriminalität. Gleichzeitig sollen mit den aktuellen Durchsuchungen weitere Ermittlungsverfahren und separate Tatvorwürfe abgearbeitet werden, was die Komplexität der Maßnahme unterstreicht.

Durchsuchung von Wohnungen und Beweismittelsuche

Neben dem genannten Club werden primär Privatwohnungen in den betroffenen Objekten durchsucht. Die genauen Adressen aller zehn Objekte wurden im vorliegenden Bericht nicht veröffentlicht, der Einsatz erstreckt sich jedoch auf mehrere Standorte in der Region. Welche konkreten strafrechtlichen Vorwürfe gegen die Betroffenen bestehen, ist bis zum Abend des Montageinsatzes bislang nicht bekannt. Die Öffentlichkeit und die Medien warten auf weitere Details zu den spezifischen Tatvorwürfen.

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Klärung von Festnahmen und sichergestellten Waffen

Ob bei den Durchsuchungen Waffen oder andere relevante Beweismittel gefunden wurden, war am Abend des Einsatzes zunächst unklar. Ebenso ließ sich zu diesem Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen, ob es Festnahmen gegeben hat. Die Maßnahmen der Behörden zielen darauf ab, den rechtlichen Rahmen der Aktion vollständig zu dokumentieren und alle Spuren sorgfältig zu sichern, bevor weitere Schritte eingeleitet werden.

Auswirkungen und weiterer Prozessverlauf

Die massive Präsenz von 300 Beamten und die Nutzung eines gepanzerten Sonderwagens deuten auf die Schwere der ermittelten Delikte hin. Die Zusammenarbeit zwischen dem MEK, der Bundespolizei und der Bau "Ferrum" zeigt die Priorität, die die Behörden der Bekämpfung der Schusswaffenkriminalität einräumen. Die weiteren Schritte hängen von den Ergebnissen der Durchsuchungen und der Identitätsfeststellungen ab. Sollte sich der Verdacht erhärten, werden die Ermittlungen fortgesetzt und die rechtlichen Konsequenzen für die betroffenen Personen abgewickelt.