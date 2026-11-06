Großrazzia in Berlin und Brandenburg: Drogenbande mit 28 Wohnungen zerschlagen

Polizei sicherte 20 Kilo Kokain und 100.000 Euro. 14 Männer festgenommen. Bunkerwohnungen in Berlin und Brandenburg waren im Fokus der zweijährigen Staatsanwaltschaftsermittlung.

Bei einer koordinierten Großrazzia in Berlin und Brandenburg haben Polizisten eine organisierte Drogenbande schwer getroffen. Bei den Durchsuchungen wurden Kiloweise illegale Substanzen, darunter über 20 Kilogramm Kokain, sowie rund 100.000 Euro in bar sichergestellt. Zudem festnahmen die Beamten 14 Männer im Alter zwischen 25 und 42 Jahren. Die Beschuldigten sollen am Freitag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt werden, um über weitere Haftmaßnahmen zu entscheiden.

Drohnenbande nutzt Bunkerwohnungen zur Lagerung

Die mutmaßliche Drogenbande hatte sich auf das Anlegen sogenannter Bunkerwohnungen spezialisiert. Diese speziellen Unterkünfte dienten den Tätern nicht primär zum eigenen Konsum, sondern rein kommerziell als Lagerstätten. Hier wurden die beschlagnahmten Drogenmengen gelagert, bevor sie im weiteren Verlauf an Dritte weiterverkauft wurden. Dieser methodische Ansatz ermöglichte es den Ringmitgliedern, große Mengen an Rauschmitteln dezentral zu halten und den Nachschub für den Straßenabsatz sicherzustellen.

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Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit etwa zwei Jahren intensiv gegen insgesamt 20 Verdächtige. Das Altersspektrum der Angeklagten reicht von 19 bis 57 Jahren. Die langjährige Observierung und die systematische Aufklärung der Versorgungsstrukturen mündeten nun in der massivsten Phase der Fahndung. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft stufen die Operation als entscheidenden Schritt zur Zerschlagung der gesamten Lieferkette ein.

Sichergestelltes Vermögen und Waffenlager

Neben den enormen Drogenmengen sicherten die ermittelnden Beamten ein erhebliches finanzielles Vermögen. Die Summe von 100.000 Euro in Bargeld wurde in einem sechsstelligen Rahmen beziffert. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft betonte zudem, dass Rauschgiftfunde unterschiedlicher Art in zweistelliger Menge entdeckt wurden. Die Konfiszierung dieser Mittel dient dazu, die wirtschaftliche Basis der kriminellen Vereinigung zu entziehen und illegale Profite einzufrieren.

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Die Gefahr für die Öffentlichkeit wurde durch die Sicherstellung von Waffen und Messern deutlich. Diese Funde belegen, dass die Täter bereit waren, ihren Marktgewinn durch Gewalt durchzusetzen. Die Beteiligung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) unterstreicht die hohe Gefährlichkeit des Unternehmens und den notwendigen Schutz der Einsatzkräfte. Die Präsenz der Spezialkräfte war entscheidend, um die Durchsuchungen an allen 28 Objekten ohne Zwischenfälle durchzuführen.

Gefilterte Objekte in Berlin und Brandenburg

Die Razzien erstreckten sich auf 28 konkrete Anschriften in den Bundesländern Berlin und Brandenburg. Die räumliche Streuung der Objekte zeigt die Vernetzung der Täter. In den Berliner Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg wurden zwölf Objekte durchsucht. Dies stellt den Schwerpunkt der operativen Maßnahmen dar. In Tempelhof-Schöneberg fielen fünf Objekte den Suchaktionen zum Opfer.

In den Bezirken Neukölln, Mitte und Pankow wurden jeweils zwei Objekte durchsucht. Die weiteren Maßnahmen konzentrierten sich auf Lichtenberg mit drei Durchsuchungen sowie auf Blankenfelde-Mahlow mit zwei weiteren Objekten. Es handelte sich bei diesen Adressen nicht nur um reine Lagerstätten, sondern auch um Aufenthaltsorte der Beschuldigten. Die Vermischung von Wohn- und Lagerfunktion erschwerte die Identifizierung, wurde aber durch die langjährigen Ermittlungen entschlüsselt.

Prozedere der Staatsanwaltschaft und Ausblick

Nach der Festnahme der 14 Männer am Freitag steht das juristische Hauptverfahren im Raum. Die Vorstellung vor dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten ist der nächste entscheidende Schritt. Dort wird über den Erlass von Haftbefehlen entschieden. Die Richterin prüft, ob die Fluchtgefahr oder die Verdunkelungsgefahr für die übrigen 6 nicht festgenommenen Verdächtigen bestehen.

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Die Staatsanwaltschaft signalisiert, dass die Ermittlungen weiterhin auf Hochtouren laufen. Die Zerschlagung der 28 Bunkerwohnungen ist ein massiver Einschnitt in die Infrastruktur der Drogenbande. Die Behörden rechnen damit, dass durch die vielen Festnahmen und die Sicherstellung der Logistikketten der Markt in den betroffenen Bezirken vorübergehend oder dauerhaft gestört wird. Die Polizei appelliert an die Öffentlichkeit, bei weiteren Hinweisen auf illegale Lagerstätten Kontakt aufzunehmen.