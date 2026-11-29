Sächsische Polizei und Staatsanwaltschaft führen eine massive Razzia gegen die Fangruppierung Ultras Dynamo durch. 87 Verdächtige und 450 Unterstützer stehen im Fokus der Ermittlungen gegen schwere Straftaten.

Die sächsische Polizei und die Staatsanwaltschaft Dresden haben am Sonntag eine der größten Sicherheitsoperationen der jüngeren Geschichte gegen die Fangruppierung Ultras Dynamo durchgeführt. Bei der koordinierten Großrazzia wurden insgesamt 87 Verdächtige festgenommen oder ermittelt, während sich die Maßnahmen gegen rund 450 potenzielle Mitglieder und Unterstützer der Gruppe richteten. Die Behörden stufen die Täter als eine mutmaßlich konspirativ agierende Hooligan-Struktur ein, die bundesweit Massenschlägereien organisiert.

Bekämpfung konspirativer Hooligan-Strukturen

Sachsens Justizminister Armin Schuster erklärte am Sonntag in Dresden, dass die staatlichen Ermittlungen nicht gegen die legitime Fankultur gerichtet sind, sondern spezifisch gegen schwere Straftaten. Die Behörden gehen gegen eine Gruppe vor, die rund 200 kampfbereite Schläger steuert, um verabredete Massenprügeleien herbeizuführen. Diese Operation zielt darauf ab, die Hintermänner einer organisierten Gewaltstruktur zu identifizieren und zu stoppen, die sich über Landesgrenzen hinweg koordiniert.

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Die juristische Einordnung der vorgeworfenen Vergehen ist schwerwiegend. Den Ermittlern zufolge stehen die Delikte im Zusammenhang mit der planmäßigen Begehung von gefährlicher Körperverletzung, schwerem Landfriedensbruch, Raub und Sachbeschädigung. Minister Schuster betonte, dass diese Straftaten teilweise direkt mit Fußballspielen verknüpft sind, teilweise aber auch unabhängig von diesen Spielen begangen wurden, was auf eine tiefere kriminelle Vernetzung hindeutet.

Rechtliche Positionen und politische Reaktionen

Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt, der als Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Dresden fungiert, und Polizeisprecher Thomas Geithner gaben gemeinsam nach dem Einsatz vor dem Justizzentrum ein umfassendes Statement ab. Sie verdeutlichten die strategische Ausrichtung der Maßnahmen und die enge Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden. Ziel ist es, die kommunikative Struktur der Gruppe zu durchbrechen und die logistische Unterstützung für gewalttätige Aktionen zu unterbinden.

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Sachsens Justizministerin Constanze Geiert von der CDU unterstützte die Maßnahmen der Ermittlungsbehörden ausdrücklich. Sie betonte, dass dem Verdacht schwerer Straftaten konsequent nachgegangen werden müsse, um die Rechtsordnung zu wahren. Geiert dankte allen eingesetzten Kräften für ihre professionelle und disziplinierte Arbeit während der komplexen Operation. Ihre Haltung unterstreicht die politische Priorität der Sicherheit im öffentlichen Raum.

Politische Kontroversen und Parlamentsanfragen

Trotz der offiziellen Unterstützung durch die Landesregierung gab es scharfe Kritik von der politischen Linken und von der Alternative für Deutschland (AfD). Beide Fraktionen zweifelten die Verhältnismäßigkeit des Polizei-Einsatzes an und forderten eine klare Aufklärung der Hintergründe im sächsischen Landtag. Die AfD kündigte am Sonntag an, eine kleine Anfrage an die Landesregierung stellen zu wollen, die bereits in der nächsten Woche stattfinden soll. Dies dient dazu, den Umgang der Behörden mit der Fangruppierung öffentlich zu hinterfragen.

Der AfD-Politiker Wippel forderte in einem von seiner Fraktion verbreiteten Video transparente Informationen von Innenminister Armin Schuster und vorrangig von der Staatsanwaltschaft. Ein zentraler Kritikpunkt der Opposition betrifft den Umgang mit persönlichen Gegenständen. Es wurde laut, warum Fans während der Razzia ihre Schals und den Ultras ihre Blockfahnen abgenommen wurden. Wippel verwies zudem darauf, dass durch die Maßnahmen auch unschuldige Familienmitglieder, darunter Familienväter mit ihren Kindern, indirekt betroffen waren und unter den Sicherheitsmaßnahmen litten.

Auswirkungen und weitere Verfahrensschritte

Die Razzia hat massive Auswirkungen auf die Struktur der Fangemeinschaft und das Umfeld um den Fußballclub Dynamo Dresden. Die Festnahmen und Ermittlungen gegen 87 Personen deuten auf eine lange andauernde Überwachung durch die Sicherheitsbehörden hin. Die betroffenen Familien und Unterstützer müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, während die politischen Debatten im Landtag die weiteren Schritte prägen werden. Die Justiz wird nun prüfen, wie die gesammelten Beweise gegen die mutmaßlichen Anführer der konspirativen Gruppe verwertet werden können.