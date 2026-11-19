Bei einer großangelegten Razzia im Ulmer Universum Center durchsuchten rund 450 Polizeikräfte Geschäftsräume auf Drogen, Schwarzarbeit und Plagiate. Innenminister Hagel bezeichnete das Gebäude als Treffpunkt der Kriminalität. Für drei Monate gelten nun verschÄrfte Kontrollen.

Umfangreiche Polizei maßnahmen im Universum Center

Ergebnisse der Razzia und festgestellte Straftaten

Am Mittwochabend kam es in Ulm zu einer der größten und sichtbarsten Polizei razzien der jüngeren Geschichte in der Region. Im Fokus der Ermittlungsbehörden stand das markante Hochhaus des Universum Center s, das sich in unmittelbarer Nähe des Ehinger Tors befindet. Um die operative Durchsetzung sicherzustellen, wurden insgesamt rund 450 Einsatzkräfte des Polizei präsidiums Ulm , des Bundeszolls, der Gewerbeaufsicht sowie Mitarbeiter der Ortschaft Ulm mobilisiert. Die Maßnahme dauerte etwa drei Stunden und umfasste die Durchsuchung von Geschäftsräumen sowie öffentlich zugänglichen Bereichen im Erdgeschoss und im ersten Stockwerk. vermummte Beamte sicherten das Objekt ab, während Spürhunde zur Unterstützung der Fahndung nach illegalen Substanzen eingesetzt wurden. Nicht nur Geschäftsinhaber, sondern auch Mitarbeiter und anwesende Kunden wurden persönlichen Kontrollen unterzogen, um die Intensität der Ermittlungen zu unterstreichen und jede Form der Einschüchterung oder Flucht zu verhindern.

Trotz des enormen Einsatzes von Hunderten Kräften verlief die erste Bilanz der Polizei überraschend moderat in Bezug auf Festnahmen. Nach Angaben der Behörden wurde in der unmittelbaren Folgezeit niemand festgenommen. Stattdessen fanden die Beamten 112 Personen unter Kontrolle, bei denen insgesamt elf Straftaten festgestellt wurden. In einem konkreten Fall wird derzeit wegen des Verdachts auf Drogenhandel ermittelt. Darüber hinaus beschlagnahmten die Behörden in einem Geschäft erhebliche Mengen an gefälschten Waren. Allein in diesem einen Laden wurden mehr als 600 Plagiate hochwertiger Schuhe sowie knapp 100 Kleidungsstücke von namhaften internationalen Marken sichergestellt. Die Beamte betonte, dass es sich bei der Razzia um einen isolierten, aber strategisch wichtigen Einsatz handelte, dessen Hauptziel darin bestand, den Kontrolldruck in diesem spezifischen Stadtviertel nachhaltig zu erhöhen und kriminelle Strukturen aufzudecken.

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Beschreibung als Treffpunkt der Kriminalität

Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel charakterisierte das Universum Center in einer Erklärung scharf als einen über Jahre gewachsenen bekannten Treffpunkt der Kriminalität. Er listete verschiedene illegale Aktivitäten auf, die siCh dort angeblich konzentriert hätten. Dazu gehörten die illegale Prostitution in Wohnungen,der Handel mit Drogen aller Art in teils großen Mengen, der Absatz von Diebesgut sowie der Umgang mit Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen. Der Minister wies zudem darauf hin,das diese Straftaten häufig mit schwerster Gewalt endeten. Ergänzend hierzu nannte er die alltägliche Schwarzarbeit und Verstöße gegen das Ausländerrecht als weitere Problempole. auch die Beamte führte in ihren Mitteilungen aus, dass sich das Hochhaus und der angrenzende Bereich zu einem bekannten Platz für jedwede Form illegaler Machenschaften entwickelt hätten. Ziel der Maßnahmen sei es daher, diese kriminalitätsfördernden Strukturen aufzuhellen und nachhaltig zu reduzieren.

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Verschränkte Ermittlungen und neue Sicherheitsmaßnahmen

Die Razzia im Universum Center steht in einem weiteren Kontext, der die Sicherheitslage in Ulm betrifft. Erst sechs Tage vor diesem großen Einsatz hatten die Behörden Wohnungen und Treffpunkte der Rockergruppe Gremium MC durchsucht. Hintergrund waren behördliche Verbote gegen bestimmte Untergruppen dieser Vereinigung, darunter den Chapter Nomads Bosporus Türkiye sowie weitere Chapters in Böblingen und Leonberg. Um die erzielten Erfolge zu sichern und weitere Straftaten zu verhindern,hat das Innenministerium nun eine langfristige Maßnahme angekündigt. Das Universum Center und die umliegenden Bereiche werden für die Dauer von drei Monaten als sicherheitsrelevante Orte ausgewiesen. Dies gewährt der Polizei erweiterte Befugnisse für Personenkontrollen in diesem Areal. Durch diese permanente Präsenz soll signalisiert werden, dass die Behörden die Situation im Blick behalten und die Sicherheitslage vor Ort kontinuierlich verbessern werden. Die Stadtverwaltung und die Polizeibehörden arbeiten hierbei Hand in Hand, um die öffentliche Sicherheit in einem der bekanntesten Wahrzeichen der Ortschaft wiederherzustellen.