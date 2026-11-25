Die Alstertanne leuchtet rechtzeitig zum 1. Advent wieder auf der Binnenalster. Beim Einschalten gab es ungewöhnliche Unterstützung – und das aus gutem Grund.

Die Alstertanne leuchtet rechtzeitig zum 1. Advent wieder auf der Binnenalster. Beim Einschalten gab es ungewöhnliche Unterstützung – und das aus gutem Grund. Hamburg - Weihnachten kann kommen.

Rechtzeitig vor dem 1. Advent leuchtet wieder die Alstertanne und verbreitet vorweihnachtlichen Glanz in der Hamburger City. Am Nachmittag schaltete Ralf Neubauer die Beleuchtung auf einer Ponton-Terrasse am Neuen Jungfernstieg an. Und der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte hatte prominente Unterstützung: Schauspielerinnen und Schauspieler der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" gaben dem Hingucker auf der Binnenalster ein sicheres Geleit.

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"Das Großstadtrevier feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges TV-Jubiläum – und gehört damit wie die Alstertanne längst unverrückbar zu Hamburg", sagte Neubauer: "Da lag es für uns auf der Hand, diese beiden Hamburgensien endlich mal zusammenzubringen". Die Tanne wurde vor zwei Wochen in einer Baumschule im Kreis Pinneberg geschlagen. Sie hatte nach einem Bericht des NDR etwa 38 Jahre lang Zeit zu wachsen.

Bei einer Länge von etwas mehr als 15 Metern kommt sie auf ein Gewicht von circa drei Tonnen. Mehr als 1.000 LED-Lichter sorgen für den Weihnachtszauber. Als Delegation aus dem fiktiven 14. Polizeikommissariat aus dem Stadtteil St. Pauli hatten sich Saskia Fischer, Enrique Fiß, Maria Ketikidou, Farina Flebbe, Sven Fricke und Patrick Abozen angesagt.

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Weit über 500 Folgen hat die Serie bereits auf dem Buckel. Den 40. Geburtstag feiert das "Großstadtrevier" am 14. Dezember mit dem Fall "Die einfachste Lösung".

Für den Januar 2027 ist dann die Ausstrahlung des dritten Spielfilms vorgesehen. Der Titel: "Großstadtrevier - Knockout".