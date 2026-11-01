Großstadtrevier feiert 40-jähriges Jubiläum als längste Vorabendserie

Die deutsche Krimi-Serie Großstadtrevier blickt auf 40 Jahre Erfolg zurück und bleibt mit Millionen Zuschauern hochrelevant. Im Fokus steht die lange Laufzeit, die historische Bedeutung durch die erste weibliche Hauptfigur und die unvergessene Freundschaft der Schauspieler hinter den Kulissen.

Am 16. Dezember 1986 startete eine der bedeutendsten und erfolgreichsten Fernsehserien der deutschen Geschichte mit ihrer Erstausstrahlung. Das Großstadtrevier, eine Krimi-Serie, die in Hamburg spielt und von dem ehemaligen Polizeireporter Jürgen Roland konzipiert wurde, feiert nun ihr vierzigjähriges Bestehen.

Die Serie hat sich nicht nur als Kult etabliert, sondern ist inzwischen die am längsten laufende Vorabendserie im deutschen Fernsehen. Mit ihrer ikonischen Titelmusik von der Band Truck Stop, deren Refrain Große Haie, kleine Fische, viel Schatten, viel Licht bis heute jedem bekannt ist, verbindet die SerieGenerationen von Zuschauern. Rund drei Millionen Menschen schalten weiterhin jeden Montagabend um 18.50 Uhr in das Erste ein, um den Ermittlern des fiktiven Polizeikommissariats 14 bei ihrer Arbeit zuzusehen.

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Realistische Darstellung und historischer Meilenstein

Die Beliebtheit der Serie ist ungebrochen, was nicht zuletzt an ihrer realistischen Darstellung der polizeilichen Arbeit und den sympathischen Charakteren liegt. Besonders herausragend war der erste Schritt der Serie, als sie mit der Figur der Polizeioberwachmeisterin Ellen Wegener, verkörpert von Mareike Carrière, einen historischen Meilenstein setzte.

In der ersten Folge Mensch, der Bulle ist eine Frau zeigte die Serie Frauen im Streifendienst, was zu der Zeit in Deutschland eine Novität war, da Frauen erst seit 1979 offiziell in den Polizeidienst aufgenommen werden durften. Diese mutige Entscheidung sorgte damals für zahlreiche Diskussionen und trug tatsächlich dazu bei, dass sich deutlich mehr Frauen bei der Hamburger Polizei beworben haben. Die Serie reflektierte somit gesellschaftliche Veränderungen und war Vorreiter für die Repräsentation von Frauen in männerdominierten Berufen im Fernsehen.

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Heute, in der 39. Staffel, die am 9. November startet, sind neue Gesichter wie Maria Ketikidou als Harry Möller und Patrick Abozen als Lukas Petersen im Einsatz. Maria Ketikidou, die 1994 in die Serie einstieg, ist heute die dienstälteste Ermittlerin der Erfolgsserie.

Legendarische Freundschaft und persönliche Anekdoten

Ihre Freundschaft mit dem verstorbenen Kollegen Jan Fedder, der die Rolle von Kommissar Dirk Garstka spielte, ist legendär. Die Schauspielerin erinnert sich an gemeinsame Zeiten auf dem Set und private Momente, wie die Hochzeit von Jan Fedder, bei der sie anwesend war. Trotz der langen Zeit, in der sie nicht mehr gemeinsam gedreht haben, bleibt die Verbindung zwischen den Charakteren und den Schauspilern stark.

Ketikidou erwähnt, dass sie sich vor wichtigen Drehen noch immer moralischen Beistand bei einem Foto von Jan Fedder holt, das in dessen Büro steht. Diese persönliche Anekdote unterstreicht die tiefe Verbundenheit der Schauspieler und die menschliche Seite hinter den Kulissen einer so langlebigen Serie.