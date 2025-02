Großstörung bei NetCologne und NetAachen: Telefon- und Internetverbindungen lahmgelegt

Kunden der Telefon- und Internetanbieter NetCologne und NetAachen erleben derzeit massive Probleme. Im gesamten Netz beider Anbieter herrscht eine Großstörung. Techniker suchen nach der Ursache der Ausfälle, wie eine Sprecherin des Unternehmens bestätigt. Die Verantwortlichen können zum jetzigen Zeitpunkt weder die Ursache für die Störung noch die Dauer der Ausfallzeiten einschätzen. Zahlreiche NetCologne-Kunden haben online gemeldet, dass sie Probleme mit ihrer Festnetz-Telefon- und Internetverbindung oder gar keinen Netzempfang haben. Besonders betroffen ist das Bergische Land, aber auch die Stadt Aachen und etliche weitere Kommunen sind von der Störung betroffen. Die Stadt Aachen warnt vor allem, dass zur Zeit die Notrufe 110 und 112 über NetCologne nicht erreichbar sind. Betroffene Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den Notruf über das Mobilfunknetz oder Festnetzanschlüsse von anderen Anbietern zu wählen.

