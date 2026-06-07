Größte Razzia gegen illegale Kakerlakenzucht in Australien

Bei einer großangelegten Razzia in Australien wurden über 100.000 illegal gehaltene Kakerlaken beschlagnahmten. Die Aktion gegen einen einzelnen Züchter in Bathurst, New South Wales, ist die größte ihrer Art in der Geschichte des Landes. Die beschlagnahmten Madagaskar-Fauchschaben und Argentinischen Schaben haben einen Wert von rund 200.000 Australischen Dollar. Der Vorfall unterstreicht Australiens strikte Biosicherheitsgesetze, die die Einfuhr und Haltung von nicht einheimischen Insekten streng verbieten, um die Landwirtschaft und die einheimische Tierwelt zu schützen.

Bei einer der größten Razzien in der Geschichte Australien s wurden mehr als 100.000 lebende Kakerlaken beschlagnahmt. Die Aktion fand im Mai in Bathurst, New South Wales, statt und richtete sich gegen einen einzelnen Züchter, der die Insekten illegal hielt.

Der geschätzte Wert der Tiere belief sich auf etwa 200.000 Australische Dollar, was ungefähr 122.414 Euro entspricht. Sichergestellt wurden sowohl Madagaskar-Fauchschaben als auch Argentinische Schaben, wie das australische Umweltministerium mitteilte. Die Madagaskar-Fauchschabe zählt zu den größten Schabenarten der Welt und erreicht eine Länge von fünf bis acht Zentimetern. Im Vergleich dazu misst die einheimische australische Kakerlake nur zwischen 2,3 und 3,6 Zentimetern.

Die beschlagnahmten Tiere zeichnen sich durch ihr braunes, glänzendes Erscheinungsbild aus und sind deutlich größer als ein menschlicher Finger. Diese Riesenschaben sind Allesfresser und ernähren sich von Früchten, Gemüse, Blättern und Rinde. Nach Angaben der Schlangenexpertin Stefanie Lesser aus Bathurst werden die größeren Schaben wahrscheinlich als kostengünstiges Futter für Reptilien verkauft, da man aufgrund ihrer Größe weniger Insekten benötigt. Die Behörden empfelen jedoch, stattdessen Waldschaben oder Grillen zu verfüttern.

Die Einfuhr, Haltung, Zucht und der Verkauf von Madagaskar-Fauchschaben und Argentinischen Schaben sind in Australien ausdrücklich verboten. Das Land unterhält strenge Biosicherheitskontrollen, um Landwirtschaft, Gartenbau und die einheimische Tierwelt vor Schädlingsbefall und der Einschleppung von Krankheiten zu schützen. Verstöße können mit mehreren Tausend Dollar Geldstrafe geahndet werden. Die Behörden drohen allen mit Strafverfolgung, die mit diesen verbotenen Insekten erwischt werden.

Überraschenderweise wurde gegen den Züchter aus Bathurst, der im Mittelpunkt der größten Razzia der australischen Geschichte stand, bislang keine Anklage erhoben. Ein Sprecher erklärte dies ohne weitere Details. Möglicherweise kooperierte der Züchter mit den Behörden oder der Fall fällt in eine rechtliche Grauzone. Die beschlagnahmten Kakerlaken werden eingeschläfert, um eine mögliche Gefahr für das heimische Ökosystem auszuschließen





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