Taiwan ist erst seit 2025 vollständig aus der Atomkraft ausgestiegen. Nun stimmten mehr als 7,4 Millionen Menschen dafür, den Kurs zu ändern – was folgt aus dem Votum?

Taiwan ist erst seit 2025 vollständig aus der Atomkraft ausgestiegen. Nun stimmten mehr als 7,4 Millionen Menschen dafür, den Kurs zu ändern – was folgt aus dem Votum?

Die Menschen in Taiwan haben den Weg des ostasiatischen Landes zurück in die Atomkraft weiter geebnet. Parallel zu den Kommunalwahlen stimmten mehr als 7,4 Millionen Menschen einem entsprechenden Referendum zu, wie Daten der Zentralen Wahlkommission in der Nacht zum Sonntag zeigten. Knapp 4,6 Millionen Menschen stimmten demnach dagegen. Aufgerufen waren rund 20 Millionen, darüber abzustimmen, das politische Ziel eines "kernkraftfreien Heimatlandes" abzuschaffen.

Advertisement

Advertisement

Gefragt wurde konkret, ob man befürworte, dass die Regierung die Kernenergie nutzt, um die Wirtschaft anzukurbeln, und damit die Energiepolitik des "kernkraftfreien Vaterlandes" aufgebe. Durch die überwiegenden Ja-Stimmen ist die Regierung nun zum Handeln aufgefordert. Eine sofortige Wiederinbetriebnahme von Kernkraftwerken ist durch das Referendum aber nicht möglich. Das Wirtschaftsministerium erklärte, es respektiere das Ergebnis und werde die Versorgung mit verschiedenen Energiequellen stärken, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.