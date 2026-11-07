Die USA erleben den schwersten Masernausbruch seit üBer dreißig Jahren mit mehr als fünftausend Fällen und mehreren Todesfällen. Experten führen dies auf sinkende Impfquoten und politische Impfskepsis zurück. Auch in Deutschland werden die Schutzziele verfehlt.

Dramatischer Anstieg der Masern fälle in den USA

Tragische Todesfälle und neue Notstände

Die Vereinigten Staaten stehen derzeit vor dem schwersten Masern ausbruch, der seit mehr als drei Jahrzehnten registriert wurde. Laut Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention wurden im laufenden Jahr bereits über fünftausend bestätigte Infektionsfälle gezählt. Diese Zahl übertrifft deutlich die Gesamtinzidenz des Vorjahres, bei der etwas weniger als zweieinhalbtausend Erkrankungen dokumentiert wurden. Die aktuellen Daten belegen, dass die Anzahl der Neuansteckungen bereits die Hälfte des gesamten Vorjahresumsatzes erreicht hat, was auf eine massive Ausbreitung des Virus hindeutet. Gesundheit sbehörden stufen die Lage als außergewöhnlich ein, wobei von mehreren parallelen Ausbrüchen in verschiedenen Bundesstaaten ausgegangen wird.

Die Schwere der Epidemie wird durch mehrere Todesfälle unterstrichen. Im Bundesstaat Wisconsin verstarb ein Säugling an den Masern, was der erste tödliche Ausgang in dieser Region seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten ist. auch in New York wurde der erste Masern-Todesfall seit dreißig Jahren gemeldet. Insgesamt sind in den USA in diesem Zeitraum vier Todesfälle auf die Infektion zurückzuführen, während es im Vorjahr drei waren. Gouverneurin Kathy Hochul von New York hatte bereits im vergangenen Oktober den Notstand ausgerufen, um die Ausbreitung einzudämmen. Die Leitfigur der Gesundheitsbehörde betonte in einer Erklärung, dass der Tod eines Kindes durch eine impfpräventable Krankheit eine besondere Tragödie darstelle und appelliert an die Bevölkerung, sich und ihre Familien aktiv zu schützen.

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Ursachen: Impfskepsis und politische Einflüsse

Experten sehen den Hauptgrund für die rapide Zunahme der Fälle in einer sinkenden Impfquote und einer wachsenden Skepsis gegenüber Schutzimpfungen in der Bevölkerung. Masern gelten als eine der ansteckendsten Viruserkrankungen,wobei eine erkrankte Person in einer Umgebung ohne Immunschutz im Durchschnitt zwischen zwölf und achtzehn weitere Menschen infiziert. Um die Ausbreitung zu stoppen, ist eine Durchimpfungsrate von etwa neunzigfünf Prozent notwendig,was den sogenannten Herdenschutz gewährleistet. Laut Gesundheitsbehörden sind etwa neunzigsechs Prozent der aktuell Erkrankten entweder ungeimpft oder haben einen unbekannten Impfstatus. Diese Lücke im Impfschutz wird durch politische und öffentliche Debatten verstärkt. Der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. ist als überzeugter Kritiker der Impfung renommiert und verbreitet trotz wissenschaftlicher Widerlegung Behauptungen über Zusammenhänge zwischen Impfungen und Autismus. Auch administrative Maßnahmen wie die Empfehlung, Impfungen zeitlich zu strecken, gelten als Faktoren, die den Impfschutz schwächen.

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Vergleich mit Deutschland und internationale Lage

Auch in Deutschland werden die Ziele zur Eliminierung von Masern vErfehlt, obwohl die Situation dort noch nicht den Ausmaß der US-Epidemie erreicht hat. Für die Jahre zweitausendvierzehn bis zweitausendsechzehn konnte Deutschland nachweisen,dass Masern nicht dauerhaft im Land zirkulierten, doch die europäische Kommission folgte dieser Einschätzung für die jüngeren Jahre nicht vollständig. Die Impfquote liegt in Deutschland bei Kindern unter zwei Jahren bei siebzigacht Prozent und bei Kindern bis sechs Jahren bei neunzigzwei Prozent, was unter dem angestrebten Zielwert liegt. Experten warnen, das auch in Deutschland größere Ausbrüche möglich sind, solange Impflücken bestehen. Die US-Gesundheitsbehörde prüft derzeit, ob der Status als masernfrei entzogen werden muss, da die Krankheit dort als eliminiert galt, als sie im Jahr zweitausend für ausgerottet erklärt wurde.