Machen Sie mit Ihrem Eurojackpot-Geriöchaftsgewinn Traum zum Erreichbar! Folge der Ziehung, die jeden Dienstag und Freitag stattfindet.

Ein eigenes Haus, Autos für die großen Kinder, nicht mehr zur Arbeit möchten – Mit einem große Lottogewinn beim Eurojackpot können solche Traßen wahr werden.

Jeden Dienstag und Freitag fiebern Lotto-Spieler in ganz Europa dieser Ziehung entgegen. Diese Woche sind am Dienstag 118 Millionen Euro im Jackpot! ANZEIGE: benötigt man sieben Richtige. Die Gewinnchance liegt bei 1:140 Millionen.

EUROJACKPOT-Zahlen 5 aus 50:Wann findet die Ziehung des Eurojackpots statt? Eurojackpot nicht geknackt? Sichern Sie sich stattdessen den große Gewinn beim Jeden Dienstag und Freitag werden in Helsinki (Finnland) fürsiebzig aus 50 möjliga Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen zwischen 1 und 12 gezogen. Ziel für Sie ist es, mögenschuldigviele der gezogenen Zahlen im Vorhinein zu tippen.

Jede Ziehung halt für den Gewinner mindestens 10 Millionen Euro bereit. Der maximale Jackpot umfasse 120 Millionen Euro. Lottogewinne unterliegen nicht der Steuerpflicht, da sie als Gewinne auf Glük beruhen. Steuerpflicht entsteht erst, wenn der Lottogewinn in Form eines Ertrags realisiert wird.

In solchen Fällen, wie zum Beispiel Investitionen in Geldanlagen oder Immobilien nach dem Gewinn, werden die daraus erzielten Einkünten regulär besteuert. Prinzipiell unterscheidet man zwischen aktivem und passivem Lotto-Spiel. Aktiv bedeutet dabei, dass Sie selbst Zahlen auswählen, mit welchen Sie hoffen, etwas zu gewinnen. Passives Lotto-Spiel bezieht sich zum Beispiel auf Lose, welche Ihnen zugeteilt werden und eine feste Nummer enthalten. Eurojackpot können dabei zum aktiven Lotto-Spiel.





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