Ein 70-Jähriger steht in Berlin wegen Beihilfe zum bandenmäßigen Kokainhandel vor Gericht. Sein Enkel ist bereits verurteilt. Details zum Verfahren.

Ein siebzigjähriger Mann steht seit Kurzem in Berlin vor Gericht, da er seiner eigenen Familie im Verborgenenhalf. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, ihm eine Wohnung zur Organisation des Drogenverkaufs überlassen zu haben. Diese Räumlichkeiten dienten primär als Lager für das illegale Kokain, das von dort aus an Kunden verteilt wurde. Der Fall macht Schlagzeilen, da die Tatbeteiligung ein enger Blutsverwandter des Haupttäters ist und die Familie somit tief in die kriminellen Strukturen verstrickt ist.

Der Vorwurf der Beihilfe zum Handel

Der Kern der Anklage gegen den älteren Herrn lautet Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Ihm wird zur Last gelegt, dass er die logistische Infrastruktur bereitstellte, ohne selbst die Droge physisch zu verkaufen. Diese Unterstützung war entscheidend für den reibungslosen Ablauf des illegalen Geschäfts. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Wohnung nicht nur als Wohnraum diente, sondern explizit als zentrale Drehscheibe für den Drogenmarkt fungierte. Der Angeklagte hat zu den Vorwürfen schweigt, was das Verfahren vor dem Amtsgericht Tiergarten prägt.

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Das Kokain-Taxi des Enkels

Der Enkel des Angeklagten war der eigentliche Motor des genannten Kokain-Taxis war an einem bandenmäßigen Lieferdienst beteiligt. Zwischen September 2021 und Februar 2022 war er aktiv. In dieser Zeitspanne nahm er Bestellungen telefonisch entgegen und organisierte den Versand des Kokains von der Wohnung des Großvaters aus. Der Enkel agierte somit als direkter Verkäufer und Dienstleister, während der Großvater im Hintergrund die Infrastruktur bereitstellte. Diese Trennung der Rollen ist typisch für bandenartige Strukturen, bei denen Aufgaben verteilt werden, um die Erreichbarkeit der Haupttäter zu minimieren.

Finanzielle und materielle Vorteile

Für die Nutzung der Wohnung durch den Enkel und den Betrieb des illegalem Geschäfts erhielt der Großvater regelmäßige Gegenleistungen. Laut den Angaben der Staatsanwaltschaft wurden ihm monatlich etwa 500 Euro in bar ausgezahlt. Diese Gelder stellten die direkte monetäre Entschädigung für die Zurverfügungstellung der Immobilie dar. Zusätzlich erhielt er Kokain für den eigenen Konsum. Diese Droge diente ihm als persönliche Vergütung, was die enge Verbindung zwischen dem Vermieter und dem Drogenhandel unterstreicht. Die Kombination aus Bargeld und Ware zeigt die Art und Weise, wie in solchen illegalen Netzwerken gezahlt wird, oft um Spuren zu verwischen.

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Schicksal des verurteilten Enkels

Während der Großvater noch vor Gericht steht, ist das Urteil gegen den Enkel bereits rechtskräftig. Im Oktober 2022 verurteilte das Landgericht Berlin I den jungen Mann zu fünf Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe. Die Anklage lautete auf bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Das Gericht sah die Taten des Enkels als schwerwiegend an, da er Teil einer organisierten Struktur war. Dieses Urteil bildet den rechtlichen Hintergrund des aktuellen Verfahrens gegen den Großvater und unterstreicht die Schwere der vom Staat geahndeten Delikte.

Verfahrensablauf und weitere Schritte

Das Verfahren gegen den siebzigjährigen Angeklagten wird vor dem Amtsgericht Tiergarten fortgesetzt. Da der Enkel bereits strafrechtlich geahndet wurde, liegt der Fokus nun vollständig auf der Rolle des Großvaters. Die Staatsanwaltschaft muss nachweisen, dass der Angeklagte Vorsatz hatte und die Tat bewusst unterstützte. Das Schweigen des Angeklagten zur Sache ist eine taktische Strategie, die das Gericht bei der Urteilsfindung berücksichtigen wird. Die nächste Phase des Prozesses wird sich wahrscheinlich auf die Würdigung der Zeugenaussagen und die Analyse der finanziellen Transaktionen konzentrieren.

Der Fall verdeutlicht, wie tief Drogenhandel in Familienstrukturen eindringen kann. Die Tatsache, dass ein Großvater seine Wohnung für illegale Geschäfte missbraucht, zeigt die Anpassungsfähigkeit krimineller Netzwerke. Die Justiz steht vor der Aufgabe, die Schuld des älteren Herren fair zu beurteilen, basierend auf den vorliegenden Beweisen für die monatlichen Zahlungen und die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten. Die Spannung liegt darin, ob das Gericht die Beihilfe als alleiniges Vergehen oder als Teil einer tiefergehenden Bandenstruktur wertet.