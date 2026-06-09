Großzügige Homeoffice-Regeln in Bundesministerien: Kontrast zu Merz' Arbeitsauffassung

Bundeskanzler Merz mahnt zu mehr Arbeit, doch viele Ministerien erlauben mobiles Arbeiten bis zu 100 Prozent - teilweise auch aus dem Ausland. Ein Überblick über die unterschiedlichen Modelle und die Kritik an einer möglichen Abkopplung vom Rest des Landes.

Inmitten einer öffentlichen Debatte über Arbeitsmoral und Wohlstandssicherung zeigen Bundesministerien unterschiedliche Modelle für mobiles Arbeiten und Homeoffice . Während Bundeskanzler Friedrich Merz von den Deutschen mehr Arbeit fordert und eine kritische Haltung gegenüber Work-Life-Balance und Viertagewoche äußert, gelten in vielen Regierungsressorts großzügige Regelungen für das Arbeiten von zu Hause oder sogar aus dem Ausland.

Im Bundesverteidigungsministerium unter Leitung von Boris Pistorius gibt es keine Obergrenze für mobiles Arbeiten. Das Ministerium betont die "vielfältigen Modelle der Arbeitszeitgestaltung" mit dem Ziel, dienstliche und familiäre Anforderungen flexibel in Einklang zu bringen. Mitarbeiter seien nicht an einen fest eingerichteten Bildschirmarbeitsplatz gebunden, was im Prinzip das Arbeiten selbst von Strand oder Swimmingpool-Bereich ermöglicht. Im Gesundheitsministerium von Nina Warken gilt intern spöttisch die "Mallorca-Regelung" - mobiles Arbeiten aus dem europäischen Ausland - bislang nur im Einzelfall.

Im Bundesjustizministerium unter Stephanie Hubig ist Arbeiten aus dem Ausland mit Zustimmung des Vorgesetzten möglich, wird aber an besondere private Umstände geknüpft. Das Familienministerium von Karin Prien erlaubt nach vorheriger Anzeige das Arbeiten aus EU-Ausland und der Schweiz, wobei lediglich die Abwesenheit angekündigt werden muss. Das Entwicklungshilfeministerium von Reem Alabali Radovan gestattet kurzfristiges Arbeiten aus EU und der Schweiz.

Im Kanzleramt sowie im Umweltministerium von Carsten Schneider ist grundsätzlich auch 100 Prozent Homeoffice möglich, wie Insider berichten; im Kanzleramt wird diese Möglichkeit jedoch selten genutzt, da sich die meist nur wenigen Jahre tätigen Beamten durch Präsenz Profil verschaffen wollen. Das Auswärtige Amt unter Johann Wadephul folgt einer 40-Prozent-Regel, während das Innenministerium bis zu 60 Prozent Homeoffice erlaubt - wobei dort auch Urlaubs- und Krankheitstage als Präsenztage angerechnet werden.

Dennis Radtke, Vorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, warnt davor, dass die Bundesministerien sich zu einem Paralleluniversum entwickeln könnten, das mit der Lebensrealität der meisten Bürgerinnen und Bürger nicht mehr übereinstimmt. Angesichts der anstehenden Arbeitsmarktreformen sei es wichtig, dass alle einen Beitrag leisteten, um gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen





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