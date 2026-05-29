Grogu und Rotta: Die ultimative Steilvorlage für sämtliche Fan-Arts zu The Mandalorian

Die Szene mit Grogu und Rotta ist nur ein Beispiel für die vielen niedlichen Momente, die im Mando-Kinofilm zu finden sind. Die Fans der Serie lieben nicht nur die Totoro-Verbeugung, sondern auch die vielen anderen herzerwärmenden Szenen, die im Film zu sehen sind.

In einem unerwarteten Moment der Zuneigung zwischen Baby Yoda und dem Sohn von Jabba the Hutt in dem neuen Star Wars - Film haben sich die Fans der Serie überaus gefreut.

Grogu, der kleine Jedi-Meister, hat in der Szene mit Rotta, dem Sohn von Jabba, eine grandiose Kombination geschaffen. Die Szene, in der Rotta und Grogu miteinander interagieren, ist eine der besten Momenten des neuen Star Wars-Films. Besonders hervorzuheben ist die Szene, in der Grogu mit kindlicher Freude auf Rottas Bauch hüpft, während sich Din fragt, was da denn schon wieder los ist. Diese Szene hat sich wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet und die Fans der Serie begeistert.

Auch eine Szene, in der Grogu und Rotta am Strand miteinander spielen, löst herzerwärmende Gefühle aus. Die ultimative Steilvorlage für sämtliche Fan-Arts zu The Mandalorian und Grogu bildet die Passage, in der Grogu auf Nal Hutta auf sich allein gestellt ist. In dieser Szene zeigt sich, dass Grogu nicht nur ein kleiner Jedi-Meister, sondern auch ein kleiner Held ist. Die Anzellaner dürfen wir auf keinen Fall vergessen.

Am Ende sind alle eine große Familie, die sich am Rand der weit entfernten Galaxis gefunden hat. Wenn das noch nicht zu viel Cuteness-Overload für euch war, könnt ihr euch jetzt The Mandalorian und Grogu im Kino anschauen oder selbst durch die Social-Media-Feeds scrollen, die derzeit reichlich gefüllt mit The Mandalorian und Grogu sind. Der Film läuft seit dem 20.

Mai 2026 im Kino und zeigt die Abenteuer von Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal, zusammen mit seinen Doubles Brendan Wayne und Lateef Crowder. Darüber hinaus gehören Sigourney Weaver, Jeremy Allen White und Martin Scorsese zum Cast. Regie geführt hat Mando-Schöpfer und -Showrunner Jon Favreau. Die Szene mit Grogu und Rotta ist nur ein Beispiel für die vielen niedlichen Momente, die im Mando-Kinofilm zu finden sind.

Die Fans der Serie lieben nicht nur die Totoro-Verbeugung, sondern auch die vielen anderen herzerwärmenden Szenen, die im Film zu sehen sind. Die ultimative Steilvorlage für sämtliche Fan-Arts zu The Mandalorian und Grogu bildet die Passage, in der Grogu auf Nal Hutta auf sich allein gestellt ist. In dieser Szene zeigt sich, dass Grogu nicht nur ein kleiner Jedi-Meister, sondern auch ein kleiner Held ist. Die Anzellaner dürfen wir auf keinen Fall vergessen.

Am Ende sind alle eine große Familie, die sich am Rand der weit entfernten Galaxis gefunden hat. Wenn das noch nicht zu viel Cuteness-Overload für euch war, könnt ihr euch jetzt The Mandalorian und Grogu im Kino anschauen oder selbst durch die Social-Media-Feeds scrollen, die derzeit reichlich gefüllt mit The Mandalorian und Grogu sind. Der Film läuft seit dem 20.

Mai 2026 im Kino und zeigt die Abenteuer von Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal, zusammen mit seinen Doubles Brendan Wayne und Lateef Crowder. Darüber hinaus gehören Sigourney Weaver, Jeremy Allen White und Martin Scorsese zum Cast. Regie geführt hat Mando-Schöpfer und -Showrunner Jon Favreau. Die Szene mit Grogu und Rotta ist nur ein Beispiel für die vielen niedlichen Momente, die im Mando-Kinofilm zu finden sind.

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Am Ende sind alle eine große Familie, die sich am Rand der weit entfernten Galaxis gefunden hat. Wenn das noch nicht zu viel Cuteness-Overload für euch war, könnt ihr euch jetzt The Mandalorian und Grogu im Kino anschauen oder selbst durch die Social-Media-Feeds scrollen, die derzeit reichlich gefüllt mit The Mandalorian und Grogu sind. Der Film läuft seit dem 20.

Mai 2026 im Kino und zeigt die Abenteuer von Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal, zusammen mit seinen Doubles Brendan Wayne und Lateef Crowder. Darüber hinaus gehören Sigourney Weaver, Jeremy Allen White und Martin Scorsese zum Cast. Regie geführt hat Mando-Schöpfer und -Showrunner Jon Favreau





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