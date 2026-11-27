Die Gästeliste von 'Wetten, dass..?' mit Bill und Tom Kaulitz füllt sich. Nach Dwayne Johnson und Kevin Hart hat das ZDF jetzt weitere prominente Namen genannt. Mit dabei sind unter anderem Herbert Grönemeyer und Nina Chuba.

Mit Dwayne"The Rock" Johnson und Kevin Hart, die ab Ende Dezember gemeinsam in dem Blockbuster"Jumanji: Open World" zu sehen sind, hat das ZDF schon vor einigen Tagen Hollywood-Prominenz für die"Wetten, dass..?

"-Premiere mit Bill und Tom Kaulitz angekündigt. Nun hat der Sender weitere Gäste in Aussicht gestellt: Wie das ZDF am Freitag mitteilte, werden auch Comedian Tedros"Teddy" Teclebrhan, Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer sowie die Schauspieler Heino Ferch und Lili Epply aus der neuen ZDF-Dramaserie"Die falsche Tochter" am 5. Dezember zu Gast sein. Mit dabei sind auch mehrere musikalische Gäste: So wird Herbert Grönemeyer bei"Wetten, dass..?

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" einen neuen Song präsentieren, während der britische Singer-Songwriter Jamie Miller seinen aktuellen Nummer-1-Hit"Babydoll" präsentiert. Zugesagt hat auch Nina Chuba, die"eine ganz besondere musikalische Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Gepäck" hat, wie das ZDF orakelte. Chuba wird zudem auch als Wettpatin neben Bill und Tom Kaulitz Platz nehmen.