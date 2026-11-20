Das Spielfilmdebüt Gropiusstadt Supernova von Ben Voit zeigt die Verzweiflung in Berlin-Neukölln. Ein Abschiebebescheid und eine Automatenexplosion verändern ein Schicksal. Analyse des Films.

Das Spielfilmdebüt Gropiusstadt Supernova von Regisseur Ben Voit fesselt die Zuschauer in einer einzigen, explosiven Nacht im Berliner Stadtteil Neukölln. Die Handlung dreht sich um den jungen Tarik, der kurz vor Silvester einen Abschiebebescheid erhält, und dessen jüngerer Bruder Luan, dessen Albträume zur grausamen Realität werden. Der Film, der im Rahmen der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf entstand und als bester Spielfilm ausgezeichnet wurde, nutzt das Bild einer Supernova als zentrales metaphorisches Element. Dabei steht das kosmische Ereignis für das plötzliche Verschwinden eines Sterns, das als Geburt fehlgedeutet werden kann, aber eigentlich das Ende markiert.

Die zentrale Handlung um Tarik und Stella in Neukölln

Die Grundspannung des Films basiert auf den unterschiedlichen Schicksalen zweier Hauptcharaktere in der Gropiusstadt. Während Tarik, gespielt von Walid Al-Atiyat, am letzten Tag des alten Jahres die Mitteilung über seine drohende Abschiebung bekommt, erhält seine Freundin Stella, dargestellt von Berfin Sönmez, die Zusage für ein dreijähriges Schauspielstudium in New York. Diese Situation stellt zwei Abschiede in einer Nacht dar: Einen Abschied, den Stella aktiv wählt, um ihre Karriere zu verfolgen, und einen anderen, der Tarik aufgezwungen wird. Der Kontrast zwischen dem Strahlen in den USA und dem Erlöschen von Luans Welt im Süden Berlins bildet das emotionale Fundament der Geschichte.

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Die Situation eskaliert, als ein Geldautomat in der Nachbarschaft explodiert. Die Polizei sperrt das Viertel ab, und Tarik verschwindet spurlos. Diese Tat wird nicht von Tarik selbst, sondern von seinem Bruder Luan begangen, um den Entkommenen zu beschützen. Luan ruft von einem Handy des Späti-Besitzers Hamza den Notruf und meldet fälschlicherweise einen geflüchteten Menschen. Hamza, der im Film stets versichert, dass bei ihm alles in Ordnung sei, recherchiert später im Internet den Inhalt eines solchen Geldautomaten. Er findet heraus, dass dort bis zu hundertfünfzigtausend Euro, steuerfrei versichert, liegen. Tarik hatte seine Schlange samt tiefgefrorenen Ratten als Futter an Luan übergeben, was die verstrickte Dynamik der Gruppe verdeutlicht.

Die Rolle von Ben Voit und der Gropiusstadt als Schauplatz

Regisseur Ben Voit lässt sich für seine Geschichte von eigenen Jugendgedanken inspirieren. Die Idee entstand, als der Bruder seines besten Freundes einen Abschiebebescheid erhielt und daraufhin wütend verschwand. In der Fiktion übernimmt der Charakter Tarik diese Rolle, während Luan die Perspektive des bangenden Bruders einnimmt. Voit wollte ursprünglich eine nach dem Architekten benannte Siedlung im Süden Neuköllns thematisieren, distanzierte sich jedoch von diesem Konzept, bevor der Film fertiggestellt wurde. Der Ort der Gropiusstadt selbst wächst in der Wahrnehmung zu einer Figur heran, in der die Illusion einer einzigen Nacht über Monate hinweg mit zwei Drehjahren erzeugt wurde.

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Die visuelle Gestaltung wird durch die nervöse Handkamera von Kameramann Konrad Waldmann geprägt. Diese taumelt oft und verfällt immer wieder in Zeitlupe, wodurch eine dissonante Stimmung entsteht. Die Kamera blickt von unten auf die Hochhäuser in den Himmel, was die Überwältigung der Figuren durch ihre Umgebung unterstreicht. Die elektronische Musik von No Bloom Now erinnert an Soundtracks der Safdie-Brüder, die mit Oneohtrix Point Never zusammenarbeiteten. Diese audiovisuellen Elemente unterstützen die Absicht Voit, die Fantasie eines Jungen sichtbar zu machen, die wirklicher wirkt als die harte Realität der Duldung und der Angst vor Abschiebung.

Politische Dimension und gesellschaftliche Auswirkungen

Der Film verwebt persönliche Verzweiflung mit breiten politischen Themen rund um die deutsche Migrationspolitik. Tarik äußert in einer Sprachnachricht an seinen Bruder, dass er sich nicht mehr für jemanden bücken werde, erst recht nicht für ein Land, in dem man seit zwanzig Jahren bete. Der Begriff der Duldung wird dabei als befristete Aussetzung der Abschiebung dargestellt, mit der derzeit mehr als zweihunderttausend Menschen in Deutschland leben. Für diese Menschen wird das Vorläufige zum Dauerzustand, ein Leben hier, aber nicht von hier, in einer Leere, in der die Zeit stillsteht. Es gibt weder einen Weg zurück nach Herkunftsländern noch einen sicheren Weg nach vorn.

Tariks Hoffnungen sind von fragiler Natur, wie er selbst in seiner Nachricht anführt. Selbst wenn er für die Nationalelf spielen und Torschützenkönig werden würde, genügte der erste verschossene Elfer, um ihn alles verlieren zu lassen. Dieser Satz erzeugt starke Assoziationen zu den Erfahrungen des ehemaligen Nationalspielers Mesut Özil. Der Druck, dem die Charaktere ausgesetzt sind, gebiert nichts als die Explosion des Automaten. Tariks Aussage, Deutschland wolle sie nicht, und seine Drohung, mitten im Knall und nicht mit leeren Händen zu gehen, spiegeln die Wut und Ohnmacht wider, die zwischen den Wänden der Siedlung gären.

Symbolik und zukünftige Perspektiven im Filmverlauf

Der Titel Gropiusstadt Supernova hat zwei Gesichter, die im Film untrennbar verbunden sind. Stella steht für die Freundin, die in New York strahlen soll, während die Welt von Luan in Dunkelheit versinkt. Dieser Kontrast wird durch die Aktion von Luan verstärkt, der versucht, die Prophezeiung seines Albtraums zu verhindern, indem er die Tat begeht. Er hält seinen Traum für eine Vorhersage und rennt los, um das Schlimmste abzuwenden, was ihn jedoch in eine tiefere Falle lockt. Die ganze Siedlung wird dabei als Schlange beschrieben, die sich vom eigenen Schwanz nährt, bis Fresser und Gefressene nicht mehr unterscheidbar sind.

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Die Zeitmessung im Film verdeutlicht die Ungleichheit zwischen dem Staat und den Betroffenen. Während der Staat die Zeit mit der Abschiebung im Januar und dem nächsten Anwaltstermin im März misst, freut sich der Anrufbeantworter auf Anfragen im neuen Jahr. Diese bürokratische Kälte steht im Gegensatz zur akuten Lebensgefahr und emotionalen Turbulenz der Figuren. Der Film endet nicht mit einer Auflösung, sondern zeigt die fortwährende Unsicherheit. Tariks Sprachnachrichten bleiben die einzigen Lebenszeichen, die seine Existenz in der Schwebe bestätigen, während seine Umgebung weitergeht und die Explosion des Automaten nur der sichtbarste Ausdruck einer tiefen gesellschaftlichen Spaltung bleibt.