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Gropyus Insolvenzanträge wegen Liquiditätsengpass

Tagesspiegel#42 in Deutschland
Gropyus Insolvenzanträge wegen Liquiditätsengpass
Gropyus AG · Insolvenzanträge · Vonovia AG
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Die Baupionierin Gropyus stellt Insolvenzanträge für mehrere Töchter. Auslöser ist ein akuter Liquiditätsengpass, während die Dachgesellschaft verschont bleibt.

Die deutsche Baupionierin Gropyus hat am Dienstagnachmittag eine massive Umstrukturierung ihrer Unternehmensgruppe bekanntgegeben. Das Unternehmen gab an, Insolvenzanträge für mehrere Tochtergesellschaften einzureichen, während die Dachgesellschaft Gropyus AG von der Insolvenz ausgeschlossen bleibt. Der Berliner Standort in Schöneberg ist weiterhin operative Zentrale der Gruppe, auch wenn sich die rechtliche Struktur der lokalen Einheiten ändert.

Der direkte Auslöser für diese drastischen Schritte ist ein akuter Liquiditätsengpass, wie das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung erklärte. Eine vertraglich vereinbarte und bereits fällige Investorenfinanzierung ist nicht wie geplant ausgezahlt worden. Versuche, den Engpass durch Überbrückungshilfe der bestehenden Gesellschafter zu lösen, reichten nicht aus, um alle Gesellschaften zu stabilisieren.

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Rechtlicher Rahmen zur Stabilisierung

Gropyus erklärte, dass die Insolvenzen einen geordneten rechtlichen Rahmen schaffen sollen. Ziel ist es, den laufenden Geschäftsbetrieb zu stabilisieren, Finanzierungslösungen umzusetzen und die Fortführung der betroffenen Gesellschaften zu ermöglichen. Durch die Verfahren soll Zeit gewonnen werden, um Gespräche mit bestehenden und neuen Kapitalgebern strukturiert zum Abschluss zu bringen.

Das Unternehmen betonte zudem, dass bereits umfassende Sanierungs- und Finanzierungskonzepte vorliegen. Dies soll die Basis für eine Rückkehr zur Stabilität bilden, nachdem der geplante Kapitalzufluss ausgefallen ist. Die Dachgesellschaft bleibt davon unberührt und unterstützt die Prozesse aus dem operativen Alltag heraus.

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Investoren und historische Einblicke

Gropyus wurde im Jahr 2019 von Markus Fuhrmann und Philipp Erler gegründet. Die beiden ursprünglich branchenfremden Unternehmer setzten auf eine Revolution im Wohnungsbau durch vollautomatisierte Fertigung von Bauteilen. Die serielle Bauweise soll Bauzeit und Kosten senken, um der Wohnungskrise in deutschen Großstädten zu begegnen. Strategische Investoren wie die Vonovia AG unterstützen das Modell finanziell. Vonovia stieg 2023 mit 100 Millionen Euro ein.

Die Zusammenarbeit zwischen Gropyus und Vonovia-Tochter Buwog umfasst aktuell den Bau von Wohngebäuden in Berlin. Die Auswirkungen der Insolvenz auf diese Projekte waren zunächst unklar. Vonovia hatte letzte Woche seine eigenen Prognosen gedämpft. Höhere Finanzierungskosten und schleppende Verkäufe belasten die Erwartungen. Eine geplante Entschuldung bei Vonovia könnte sich dadurch verzögern.

Tagesspiegel#42 in Deutschland

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ntvde

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