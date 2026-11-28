Ob unterirdische Grotten, historische Altstädte oder ewiger Winter am Polarkreis: Diese internationalen Weihnachtsmärkte bieten mehr als Glühwein und gebrannte Mandeln - fünf besondere Ziele.

- Ob unterirdische Grotten, historische Altstädte oder ewiger Winter am Polarkreis: Diese internationalen Weihnachtsmärkte bieten mehr als Glühwein und gebrannte Mandeln - fünf besondere Ziele.

Wenn die Tage kürzer werden und die ersten Lichterketten leuchten, verwandeln sich Europas Städte in winterliche Weihnachtswelten. Dabei gibt es ganz besondere Märkte: In Schottland lockt etwa ein spektakuläres Panorama, in den Niederlanden geht es tief unter die Erde und in Finnland wartet der Weihnachtsmann am Polarkreis. Ein Riesenrad, Fahrgeschäfte und festlich geschmückte Marktstände vor der Kulisse der historischen Altstadt: Derbietet unterhalb der Burg gelegen besonders abends ein eindrucksvolles Panorama. An rund 70 Ständen gibt es laut Veranstalter bis 3.

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Januar Kunsthandwerk, Geschenkartikel sowie schottische und europäische Spezialitäten zu sehen. Der Markt ist täglich meist von 10 bis 22 Uhr geöffnet, mit Ausnahmen um Weihnachten und Silvester. Der Eintritt ist frei, Fahrgeschäfte und Attraktionen kosten extra. Das Wort „Christkindelsmärik“ prangt in großen beleuchteten Buchstaben an einem Zugang zum Weihnachtsmarkt in Salzburg.