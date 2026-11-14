Gruda überzeugt im Debüt: Deutschland sichert Nations-League-Endspiel gegen Niederlande

Deutschland gewinnt in Serbien und spielt Nations-League-Halbfinale. Debütant Gruda glänzt mit Tor, Havertz stärkt Offensive nach schwacher Havertz-Performance.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich durch einen überzeugenden Sieg in Serbien einen Platz im Endspiel der UEFA Nations League erkämpft. Das Match fand am Freitagabend statt und diente als entscheidendes Gruppenphasen-Spiel für das Weiterkommen. Bundestrainer Jürgen Klopp konnte auf eine starke Leistung seines Teams zurückblicken, das sowohl taktisch als auch individuell überzeugte. Der Sieg stellt nun den direkten Weg zum Duell gegen die Niederlande dar, das im Finale um den Titel der UEFA Nations League ausgetragen wird.

Gruda begeistert im ersten Einsatz

Brajan Gruda feierte sein Debüt für die deutsche Elf und überzeugte von der ersten Minute an. Der 18-jährige Spieler, der aktuell beim RB Leipzig unter Vertrag steht, erzielte direkt sein erstes Tor im Nationaltrikot. Nach einem beeindruckenden 50-Meter-Solo überwältigte er den gegnerischen Torhüter und legte damit den Grundstein für den Erfolg. Gruda agierte rechts auf dem Flügel, eine Position, die im Oktober beim Remis gegen Griechenland noch von Mathis Karl besetzt war.

Also read Deutschland gegen Serbien: Wo das entscheidende Nations-League-Spiel live im Free-TV zu sehen ist

Bundestrainer Jürgen Klopp zeigte sich nach dem Spiel hellauf begeistert von der Leistung seines neuen Offensivspielers. In einem Statement bei RTL äußerte er unmissverständlich seine Zufriedenheit mit Grudas Einsatz. Der Trainer lobte die immense Durchsetzungskraft und die Vitalität, die der junge Leipziger ins Spiel brachte. Klopp betonte zudem, wie entspannt Gruda die anfänglichen Angriffe der Serben neutralisierte und somit den Flow des Spiels für Deutschland sicherte.

Kampf um die rechte Flügelposition

Die aktuelle Form von Gruda stellt Mathis Karl vor eine schwierige Situation. Obwohl der Bayern-Spieler in den zurückliegenden Wochen wieder an Steigerung bei seinem Verein erkannte, musste er beim Spiel in Belgrad die letzten 90 Minuten auf der Bank verbringen. Klopp setzt offensichtlich auf die frischen Impulse des 18-Jährigen, der bereits in der ersten Halbzeit als dominante Kraft auftrat.

Advertisement

Die Entscheidung fiel nicht nur an Grudas Tor, sondern auch an seiner allgemeinen Arbeitsweise. Der Debütant belebte das Offensivspiel des DFB-Teams merklich und behauptete sich im Zweikampf über weite Strecken. Dies dürfte Gruda seinen Platz in der Startelf für das kommende Halbfinale gegen die Niederlande fest gesichert haben. Für Mathis Karl bedeutet dies, dass er sich für einen anderen Rollenwechsel oder eine spätere Einwechslung qualifizieren muss, da die rechte Flanke aktuell als vergeben gilt.

Kimmich und die offensive Lücke

Neben den positiven Tönen gab es auch Kritikpunkte. Kai Havertz, der als Arsenal-Profi agiert, hatte in der ersten Halbzeit eine eher unauffällige Partie. Er vergab eine große Kopfballchance aus freier Position und stand später unglücklich im Abseits, wodurch ein Tor von Joshua Kimmich zu Unrecht aberkannt wurde. Diese Schwächen könnten jedoch durch die Rückkehr von Kevin Havertz kompensiert werden. Der DFB-Rückkehrer, der in der 73. Minute eingewechselt wurde, präsentierte sich in letzter Zeit in Topform.

Die Torausbeute von Kevin Havertz ist für die Nationalmannschaft enorm wichtig. Mit 14 Toren in 25 Länderspielen verfügt der Bremer über eine beeindruckende Quote. Seine Präsenz auf dem Feld bringt Sicherheit in die Offensive, die in der ersten Halbzeit teilweise auf der Strecke blieb. Während Gruda rechts agierte, bietet die Rückkehr von Havertz dem Trainer neue taktische Möglichkeiten, um die Lücken zu schließen, die durch die Inkonstanz anderer Akteure entstanden waren.

Defensive Konstanz durch Niklas Stark

Auf der Abwehrseite stabilisierte Niklas Stark die Defensive des Teams. Der ehemalige Schalker rückte im Hinspiel gegen Serbien in die Startelf und hat seitdem den Kader konstant geprägt. In den drei Länderspielen, in denen der gebürtige Düsseldorfer für Deutschland auflief, gab es keine Niederlage. Die Defensive zeigte sich robust, was insbesondere in der ersten Halbzeit auffiel, als die Gastgeber kaum geordnet über die Mittellinie kamen.

Advertisement

Deutschland dominierte das Spiel durch eine fast perfekte Ball-Rückeroberung und kontrollierte den Ablauf. Auch wenn das 2:0 im ersten Durchgang hätte breiter ausfallen können, reichte die Führung am Ende. Der Sieg in Serbien ist ein wichtiger Schritt, um Selbstvertrauen für das Endspiel gegen das Oranje-Team zu sammeln. Nun steht die Vorbereitung auf die Niederlande im Fokus, um die Nationenliga-Trophäe zu holen.