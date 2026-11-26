Trotz sicherem Job in Deutschland wagte Anja vor mehr als 20 Jahren den Neuanfang. Heute betreibt sie mit ihrem Mann eine Sprachschule in einem spanischen Dorf mit nur 5000 Einwohnern.

Trotz sicherem Job in Deutschland wagte Anja vor mehr als 20 Jahren den Neuanfang. Heute betreibt sie mit ihrem Mann eine Sprachschule in einem spanischen Dorf mit nur 5000 Einwohnern.

„Ich fühle mich bereits voll und ganz als Teil des Dorfes“, schwärmt Anja. In Hofheim am Taunus geboren und auch in Deutschland aufgewachsen, hatte es die 48-Jährige bereits im Jahr 2004 in das spanische Dorf Prado del Rey nahe der Stadt Cadiz verschlagen. Während Anja in Deutschland in der Automobilbranche arbeitete, gründeten sie und ihr Mann Jose Luis in Spanien eine Sprachakademie. Eine Entscheidung, die ihr Leben völlig veränderte, wie sie der Zeitung „nicht gewagt.

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Nachdem sie in Prado del Rey mehrere Male ihren Urlaub verbrachten, kam die Idee auf, fest in den Heimatort von Jose Luis zu ziehen. Das Paar hatte sich an einer Sprachschule in Frankfurt kennengelernt. Sie entwickelten den Gedanken, in der spanischen Gemeinde ebenfalls ein Zentrum für Sprachausbildung zu eröffnen.