Die Grundig 2-in-1-Heißluftfritteuse bietet zwei unabhängige 4,3-Liter-Kammern mit Smart-Finishing-Funktion für simultane Garvorgänge. Durch die Penny-App reduzierbar auf 49,99 Euro statt 169 Euro, überzeugt das Gerät mit 1800 Watt, zwölf Automatikprogrammen und Sichtfenster. Inklusive drei Jahren Garantie.

Wer noch keine Heißluftfritteuse besitzt, sollte sich dieses 2-in-1-Modell von Grundig bei Penny sichernZwei Gerichte gleichzeitig zubereiten, ohne dass eines kalt wird – klingt nach Luxus, ist aber mit der richtigen Heißluftfritteuse machbar.

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Das Gerät bietet zwei separate Garkammern mit je 4,3 Liter Fassungsvermögen und eine Smart-Finishing-Funktion, die beide Gerichte zeitgleich beendet. Wo liegen die Stärken und Schwächen der Doppelkammer-Heißluftfritteuse? Die Grundig-Heißluftfritteuse mit zwei getrennten Kammern, die jeweils 4,3 Liter fassen. Das Besondere: Die Smart-Finishing-Funktion synchronisiert beide Garvorgänge so, dass Hauptgericht und Beilage gleichzeitig fertig werden.

Das Sichtfenster mit Innenbeleuchtung erlaubt die Kontrolle während des Garprozesses, ohne die Klappe öffnen zu müssen. Mit zwölf automatischen Programmen und einem LED-Display lässt sich das Gerät komfortabel bedienen. Smart-Finishing synchronisiert Garzeiten automatischDie beiden Garkammern arbeiten unabhängig voneinander mit jeweils eigenen Temperatur- und Zeiteinstellungen. Das ermöglicht etwa die Zubereitung von Hähnchen bei 200 Grad in der einen Kammer, während in der anderen Gemüse bei 180 Grad gart.

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Die maximale Leistung liegt bei 1.800 Watt. Das Sichtfenster macht den Garfortschritt jederzeit sichtbar, ohne dass Hitze entweicht. Die zwölf voreingestellten Programme decken gängige Zubereitungsarten ab – von Pommes über Hähnchen bis hin zu Backwaren. Grundig gewährt drei Jahre Garantie auf das Gerät.

Die Doppelkammer-Heißluftfritteuse ist besonders für Haushalte interessant, die regelmäßig mehrere Komponenten gleichzeitig zubereiten möchten. Wer bisher mit einer einfachen Fritteuse arbeitet und oft nacheinander garen muss, profitiert vom parallelen Betrieb. Das Gesamtvolumen von 8,6 Litern reicht für drei bis vier Personen aus. Wir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen.

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