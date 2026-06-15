Grundrente: 1,5 Millionen profitieren, aber 48 Prozent gehen leer aus

Die Grundrente erreicht immer mehr Menschen, doch fast die Hälfte der Berechtigten erhält keinen Zuschlag wegen eigenem oder Partner-Einkommen. Frauen profitieren deutlich häufiger und mit höheren Beträgen. Die Kosten steigen stark.

Für viele Kleinrentner bleibt die Grundrente ein leeres Versprechen. Im vergangenen Jahr stieg zwar die Zahl der Grundrente nbezieher auf 1,5 Millionen, aber weitere 1,4 Millionen bekommen wegen Anrechnung von Einkünften nichts.

Laut Deutscher Rentenversicherung bezogen 101.353 Senioren mehr den Grundrentenzuschlag - ein Plus von 7,2 Prozent. Im Schnitt bekam jeder 101,63 Euro zusätzlich zur eigenen Rente. Von der Zusatzleistung profitieren vor allem Frauen. Insgesamt erhielten 1,1 Millionen Seniorinnen den Zuschlag - im Schnitt 108,79 Euro zusätzlich.

Dagegen erhalten nur 395.000 Männer die Grundrente. Bei ihnen liegt die Zusatzleistung durchschnittlich bei 81,57 Euro. Gleichzeitig erhielten 1,394 Millionen Kleinrentner keinen Zuschlag, weil sie oder ihr Partner über zusätzliche Einkommen verfügten. Ihre Zahl stieg um knapp 46.000 (3,4 Prozent).

Unter dem Strich erhielten also 48 Prozent der Grundrentenberechtigten keine zusätzliche Zahlung. Anspruch auf die Grundrente haben Senioren, die mindestens 35 Jahre bei Niedriglohn gearbeitet haben. Insgesamt kostet die Grundrente die Beitragszahler inzwischen 1,83 Milliarden Euro. Das waren knapp 200 Millionen Euro (11,9 Prozent) mehr als imVorjahr.

Die Zusatzrente wurde 2021 von der damaligen schwarz-roten Koalition eingeführt. Grund: Wer ein Leben lang für wenig Geld gearbeitet, Kinder großgezogen oder Angehörige gepflegt hat, soll im Alter nicht in Armut abrutschen. Die Zahlen zeigen, dass die Grundrente zwar mehr Menschen erreicht, aber gleichzeitig viele wegen zu geringer eigener Einkünfte oder die ihrer Partner leer ausgehen. Besonders auffällig ist die deutliche Geschlechterlücke: Frauen erhalten nicht nur häufiger die Zusatzleistung, sondern auch höhere Beträge im Durchschnitt.

Die steigenden Kosten für die Beitragszahler unterstreichen die finanzielle Tragweite des Instruments. Es bleibt jedoch die Frage, ob die Anrechnung anderer Einkommen nicht viele Berechtigte von der vollen Wirkung der Grundrente ausschließt. Kritiker fordern daher eine Überprüfung der Freibeträge und eine vereinfachte Beantragung. Die Politik steht vor der Herausforderung, das System fairer und effizienter zu gestalten, ohne die finanzielle Belastung für die Rentenkasse weiter zu erhöhen.

Gleichzeitig muss verhindert werden, dass Grundrentenberechtigte trotz des Instruments in Armut leben. Eine mögliche Reform könnte höhere Freibeträge vorsehen oder die Einkommensanrechnung für Paare lockern.

Zudem wird diskutiert, die Mindestversicherungszeit flexibler zu gestalten, um mehr Langzeitversicherte zu erreichen. Die Grundrente bleibt ein komplexes und politisch umstrittenes Projekt, dessen langfristige Finanzierbarkeit und soziale Gerechtigkeit regelmäßig überprüft werden müssen





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