Großes Areal am Karpensee in Mecklenburg-Vorpommern zum Verkauf: 109.000 Quadratmeter und Seeanteile ab 19.000 Euro. Bauvoranfrage noch nötig.

Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bietet die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG ein außergewöhnliches Immobilienangebot an, das Naturliebhaber und Investoren gleichermaßen ansprechen könnte. Das versteigerte Areal erstreckt sich über eine Gesamtfläche von mehr als 109.000 Quadratmetern und beinhaltet unter anderem einen signifikanten Anteil am idyllischen Karpensee. Für dieses umfangreiche Grundstück mit direktem Seewater Access liegt das Mindestgebot bei einem überraschend niedrigen Wert von lediglich 19.000 Euro.

Details zum Areal und Seeanteil

Das Objekt setzt sich aus zwei direkt aneinandergrenzenden Parzellen zusammen und vereint dabei Land- und Wasserfläche in einem einzigen Lots. Der Seeanteil umfasst die untere Hälfte des Karpensees, was einer Wasserfläche von rund 8,13 Hektar entspricht. Dieser Seeabschnitt ist mit einer Größe von etwa elf Fußballfeldern vergleichbar und wird von einem kleinen bewaldeten Uferbereich begleitet. Direkt am Westufer des Gewässers befindet sich zudem eine offene Grünfläche, die zur naturnahen Erschließung des Geländes beiträgt und besonders für Naturliebhaber attraktiv erscheint.

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Fischereipacht und aktuelle Verträge

Die Rechte zur Nutzung des Gewässers für die Fischerei sind aktuell verpachtet, was für potenzielle Käufer eine wichtige Rahmenbedingung darstellt. Der entsprechende Pachtvertrag ist noch bis September 2027 gültig und generiert dem aktuellen Eigentümer einen jährlichen Pachtzins von 550 Euro, wie der Nordkurier berichtet. Nach Ablauf dieses Zeitraums im Jahr 2027 würde die Verfügungsgewalt über das Fischereirecht vermutlich an den neuen Eigentümer übergehen, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden. Bis dahin ist die wirtschaftliche Nutzung des Seeanteils durch Dritte reglementiert.

Lage und regionale Einbindung

Die Grundstücke befinden sich in ruhiger Lage an der Straße Am Karpensee zwischen den Gemeinden Blankenberg und Wipersdorf. Die geografische Position bietet eine gute Anbindung an größere Städte der Region: Die Landeshauptstadt Schwerin ist etwa 35 Kilometer entfernt, während die Hansestadt Wismar rund 30 Kilometer entfernt liegt. Kai Rocholl vom Vorstand der Norddeutsche Grundstücksauktionen AG betont gegenüber dem Medienhaus BILD, dass Grundstücke mit integrierten Gewässern selten angeboten werden. Er bestätigt, dass das Interesse an solchen speziellen Liegenschaften in der Vergangenheit stets groß war.

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Baurechtliche Unklarheiten und Anforderungen

Trotz des verlockenden Preises und der idyllischen Lage gibt es erhebliche baurechtliche Unsicherheiten, die Kaufinteressenten bedenken müssen. Es ist derzeit nicht geklärt, ob und in welchem Umfang das Grundstück bebaut oder anderweitig genutzt werden darf. Die Auktionsunterlagen weisen explizit darauf hin, dass für jede geplante Bebauung oder Nutzungsänderung zwingend eine Bauvoranfrage beim zuständigen Amt gestellt werden muss. Erst nach positiver Rückmeldung aus der Verwaltung kann Sicherheit über die Realisierbarkeit von Wohn- oder Gewerbezwecken hergestellt werden.

Der Verkauf dieses speziellen Anwesens stellt eine seltene Gelegenheit dar, Immobilien mit direktem Seeeigentum zu einem Einstiegspreis zu erwerben. Die Kombination aus riesiger Grundfläche, naturnaher Umgebung und dem Preis von 19.000 Euro hebt sich deutlich vom üblichen Marktangebot ab. Interessenten sollten jedoch vorab prüfen, ob ihre geplanten Projekte mit den aktuellen baurechtlichen Vorgaben und der bestehenden Fischereipacht vereinbar sind, um böse Überraschungen nach dem Zuschlag zu vermeiden.