Grundstücksversteigerung im Harz: Eine seltene Kostbarkeit unter der Erde

Eine Grundstücksversteigerung im Harz könnte für Gourmets interessant sein. Denn im Boden steckt eine seltene Kostbarkeit. Wer den Zuschlag bekommt, kauft nicht nur Wald. Sondern auch einen Schatz unter der Erde.

Eine Grundstücksversteigerung im Harz könnte für Gourmets interessant sein. Denn im Boden steckt eine seltene Kostbarkeit. Wer den Zuschlag bekommt, kauft nicht nur Wald. Sondern auch einen Schatz unter der Erde.

Das rund 11 Hektar große Wandgrundstück im Harz kommt am 25. Juni unter den Hammer. Startgebot: 175.000 Euro. Das Besondere: Im Boden sollen zahlreiche schwarze Trüffel wachsen, die teuersten Pilze der Welt.

Eher für den Sauermilchkäse "Harzer Roller" und den Kräuterlikör "Schierker Feuerstein" bekannt. Doch nun kommt ein kulinarisches Highlight dazu, das nicht nur regional Fans hat: aromatischer schwarzer Trüffel (Tuber aestivum). Ein Kilo kostet rund 700 Euro. In Ilsenburg wird das Grundstück unter den Hammer gebracht, zu sehen auf der Bildunterschrift: "Bei dem Areal handelt es sich um einen Trüffelstandort mit gutem Bestand an aromatischen Trüffeln.

" Es gehe u. a. um die Art Tuber aestivum. Foto: Deutsche Grundstücksauktionen AG Der durchmischte Wald sowie der kalkhaltige Boden bieten ideale Anbaubedingungen. Dort wachsen Schwarzkiefern, Buchen und Edelgehölze. Die Beschreibung im Katalog macht potenziellen Bietern schon mal Appetit: "Der feste und verwitterungsstabile Muschelkalk ist gut für das Trüffelwachstum, da er kalkhaltig und locker ist und somit ideal für die Symbiose zwischen Trüffelpilz und Wirtsbaum.

" Allerdings: Wild gewachsene Trüffel stehen in Deutschland auf der Roten Liste und dürfen der Natur nicht entnommen werden. Ob es jedoch möglich ist, dort eine Plantage anzulegen, um kultivierte Trüffel zu ernten, ist unklar: "Das muss der Käufer prüfen. Wir teilen alles mit, was wir über das Grundstück wissen, bieten es aber als forstwirtschaftliches Nutzungsobjekt an", erklärt die Sprecherin weiter.

Foto: Deutsche Grundstücksauktionen AG Der bisherige Eigentümer war auf den Bestand aufmerksam geworden, nachdem er das Gelände mit einer professionellen Forschungsgruppe und einem Trüffelsuchhund erkundet hatte. Deutschland hat mehr natürliche Trüffelvorkommen, als die meisten Menschen glauben. Weil sie etwa fünf bis 20 Zentimeter unter der Erde wachsen, sieht man sie nicht





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