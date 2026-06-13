Gründung von OHB Rheinmetall Space Networks: Joint Venture für SATCOMBw 4

Die Rüstungsunternehmen OHB und Rheinmetall haben nach Kartellamtsfreigabe das gemeinsame Unternehmen OHB Rheinmetall Space Networks GmbH in Bremen gegründet. Das Joint Venture bewirbt sich um das Großprojekt SATCOMBw Stufe 4, das zukünftige militärische Satellitenkommunikationssystem der Bundeswehr, und strebt die volle End-to-End-Verantwortung von Entwicklung über Betrieb bis zur IT-Sicherheit an. Die neue Architektur soll eine lückenlose, krisenfeste Vernetzung aller Streitkräfteeinheiten ermöglichen und die technologische Souveränität Europas stärken. Das System, oft als Starlink der Bundeswehr bezeichnet, ist für den Betrieb ab 2030 mit Hunderten von Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen geplant. Das Vorhaben sichert zudem hochqualifizierte Arbeitsplätze am Standort Bremen.

Die Rüstungs- und Technologiekonzerne OHB und Rheinmetall haben nach der Freigabe durch das Bundeskartellamt das gemeinsame Joint Venture OHB Rheinmetall Space Networks GmbH mit Sitz in Bremen gegründet.

Das strategische Hauptziel dieses Zusammenschlusses ist die Bewerbung um das Großprojekt SATCOMBw Stufe 4, das zukünftige militärische Satellitenkommunikationssystem der Bundeswehr. Das neue Unternehmen strebt die vollständige End-to-End-Gesamtverantwortung an, die von der Entwicklung und Systemintegration über die Auslieferung bis hin zum laufenden Betrieb inklusive IT-Sicherheit und einem eigenen Cyber Operation Center reicht.

Die neue Weltraum- und Kommunikationsarchitektur soll technologisch eine lückenlose, krisenfeste und dauerhaft geschützte Vernetzung von Soldaten, Fahrzeugen, Plattformen und Drohnen garantieren und die sichere Übertragung von Sprache, Daten und Echtzeitinformationen über sämtliche Führungsebenen hinweg ermöglichen, selbst unter extremen Bedingungen. Die Geschäftsführung übernehmen Dennis Winkelmann, der über 25 Jahre Raumfahrterfahrung - überwiegend bei OHB - einbringt, und der ehemalige Bundeswehroffizier Alexander Beyer, der zuletzt den Bereich Satellitenkommunikation bei Rheinmetall leitete.

Aus industriepolitischer Sicht bündelt das Gemeinschaftsunternehmen komplementäre Schlüsselkompetenzen - die militärische Systemhauskompetenz von Rheinmetall und das technologische Raumfahrt-Know-how von OHB -, um die technologische Souveränität Europas sowie die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands nachhaltig zu stärken. Langfristig soll sich die Gesellschaft als leistungsfähiger Netzwerkbetreiber etablieren, dessen Fähigkeiten auch in NATO-Partnerschaften und das Framework Nations Concept einfließen können.

Zudem stärkt die Ansiedlung an der Weser den Standort Bremen als führende deutsche Space City und sichert dort hunderte hochqualifizierte Arbeitsplätze. Fuchs, CEO OHB SE, betont: Mit der Gründung der OHB Rheinmetall Space Networks GmbH bringen Rheinmetall und wir unsere Stärken zusammen, um der Bundeswehr ein hochmodernes, souveränes und zukunftssicheres Kommunikationssystem bereitzustellen. Timo Haas, CEO der Rheinmetall-Division Digital Systems, ergänzt: Ohne sichere Kommunikation über das All gewinnt man am Boden keinen Konflikt mehr.

Mit OHB Rheinmetall Space Networks sind wir in der Lage, der Bundeswehr eine technologisch führende und absolut krisenfeste Kommunikationsarchitektur im Weltraum zur Verfügung zu stellen. Die Digitalisierung der Streitkräfte erfordert eine sichere und lückenlose Vernetzung auf allen Führungsebenen. SATCOMBw Stufe 4 ist das künftige, hochverfügbare Kommunikationssystem der Bundeswehr für eine vernetzte Operationsführung. Es integriert alle Akteure - von Soldaten bis zu Drohnen - in ein geschütztes Netzwerk zur Echtzeit-Datenübertragung.

Das Weltraum-Segment nutzt flexible, gegen Jamming und Spoofing gehärtete Satelliten im geostationären Orbit. Am Boden sichern Antennenstationen sowie ein Cyber Operation Center (COC) den Betrieb ab. Kernvorteile sind nationale Souveränität, hohe Bandbreiten und extreme Krisenfestigkeit. Das manchmal als Starlink der Bundeswehr bezeichnete System soll im Endausbau eine dreistellige Zahl von Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen (LEO - Low Earth Orbit) umfassen, um globale Abdeckung, hohe Bandbreiten und extrem geringe Latenzzeiten zu garantieren.

Nach Abschluss der derzeit laufenden Ausschreibungs- und Vergabephase wird zum Jahreswechsel 2026/2027 die Auftragsvergabe erwartet. Schon 2029 soll in einer ersten Teilkonstellation die Anfangsbefähigung mit bis zu 40 Satelliten erreicht werden. Der Vollbetrieb soll ab 2030 sichergestellt werden. Das Joint Venture positioniert sich damit als zentraler industrieller Akteur für dieses strategische Rüstungsprojekt und unterstreicht die Bedeutung von Satellitenkommunikation für die zukünftige Einsatzfähigkeit der Bundeswehr im digitalen Zeitalter





esutde / 🏆 49. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Satcombw Bundeswehr Satellitenkommunikation OHB Rheinmetall Joint Venture Space Networks Bremen Militärische Kommunikation LEO-Satelliten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rüstung im Weltall: Rheinmetall und OHB gründen Firma für Bundeswehr-SatellitenDer Rüstungskonzern Rheinmetall und der Satellitenbauer OHB bündeln ihre Kräfte und gründen die 'OHB Rheinmetall Space Networks GmbH'. Ziel ist die Entwicklung und Wartung eines sicheren Kommunikationsnetzwerks für die Bundeswehr.

Read more »

Bundeswehr: OHB und Rheinmetall schmieden Kooperation für MilitärprojektDer Satellitenhersteller OHB und der Rüstungskonzern Rheinmetall gründen ein Gemeinschaftsunternehmen. Mit der neuen Gesellschaft wollen sie Verantwortung für ein großes Bundeswehrprojekt.

Read more »

Rheinmetall und OHB bündeln Kräfte für neues VerteidigungsprojektDer Satellitenhersteller OHB und der Rüstungskonzern Rheinmetall haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet.

Read more »

OHB und Rheinmetall gründen Joint Venture für Bundeswehr-SatellitenOHB und Rheinmetall haben ihr gemeinsames Unternehmen OHB Rheinmetall Space Networks GmbH mit Sitz in Bremen gegründet und nun ins Handelsregister eintragen lassen, nachdem das Bundeskartellamt die Gründung

Read more »