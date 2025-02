Nach der Bundestagswahl will Grünen-Chef Felix Banaszak seine Partei nicht um jeden Preis in eine Regierung führen. Sollte das Wahlergebnis sowohl ein schwarz-rotes als auch ein schwarz-grünes Bündnis ermöglichen, würden die Grünen sich keinen Wettbewerb mit der SPD darum liefern, Partner von CDU und CSU zu werden.

Die Bundestagswahl könnte zu einer Regierung aus Union und SPD oder aus Union und Grüne n führen. Grüne n-Chef Felix Banaszak möchte sich bei möglichen Koalition sgesprächen aber nicht in einen Wettbewerb mit der SPD begeben, um Partner von CDU und CSU zu werden. \Banaszak betonte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Erfurt, dass die Grüne n einen solchen Wettbewerb immer verlieren würden, da die SPD aus seiner Sicht immer zu einem günstigeren Partner für die Union erachtet würde.

Er hält es für ausgeschlossen, dass die SPD in die Opposition gehen würde. \Die Sozialdemokraten würden alles tun, um an der Regierung zu bleiben, da sie seit 1998, mit einer kurzen Unterbrechung, im Bundestag regieren. Für die Grünen ist hingegen ein Wechsel in die Opposition denkbar. Die Partei ist sich bewusst, dass man auch aus der Opposition heraus politische Veränderungen vorantreiben kann. Obwohl sie die Oppositionsrolle nicht anstreben, würden Grenzen des Erträglichen in möglichen Gesprächen mit CDU und CSU bestehen. Gleichzeitig schließt Banaszak eine Ministeramt in einer Bundesregierung nach der Wahl aus. Laut dem aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer könnten nach der Wahlrechtsreform nur schwarz-rote und schwarz-grüne Koalitionen im Bundestag eine Mehrheit erreichen. \Da die Zahl der Sitze im Deutschen Bundestag auf 630 begrenzt ist, bräuchte jede Koalition 316 Stimmen - die sogenannte Kanzlermehrheit. Sowohl Union und SPD (zusammen 333 Mandate) als auch Union und Grüne (319) würden diese Schwelle erreichen. Schwarz-Grün würde die Mehrheit jedoch nur knapp erreichen.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundestagswahl Koalition Union SPD Grüne

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Falschaussage im Fall „Schwachkopf“?: Rentner verklagt Grünen-Chef BanaszakEin Rentner bezeichnet Habeck als „Schwachkopf“ – es folgt eine Hausdurchsuchung. Grünen-Chef Banaszak sagt später, dies sei nicht der einzige Grund gewesen. Eine Falschaussage?

Weiterlesen »

Falschaussage im Fall „Schwachkopf“?: Rentner verklagt Grünen-Chef BanaszakEin Rentner bezeichnet Habeck als „Schwachkopf“ – es folgt eine Hausdurchsuchung. Grünen-Chef Banaszak sagt später, dies sei nicht der einzige Grund gewesen. Eine Falschaussage?

Weiterlesen »

Grünen-Chef Banaszak zählt Merz an: Muss klarstellen, unter welchen Umständen man mit ihm regieren kannNeben der SPD gelten die Grünen als einer der zwei wahrscheinlichsten Koalitionspartner von CDU/CSU und Friedrich Merz.

Weiterlesen »

Grünen-Chef Banaszak rechtfertigt Selfie: „Die Demokratie verteidigt man nicht mit einem griesgrämigen Gesicht“Führende Grüne nahmen am Samstag an einer Demonstration für die Demokratie teil. Dabei entstand ein fröhliches Bild. Nach dem Attentat von Aschaffenburg regte das manche auf.

Weiterlesen »

Klingbeil kritisiert Minister der Grünen: SPD-Chef wirft Habeck in Wirtschaftskrise fehlendes Engagement vorIm Wahlkampf wird auch der Ton zwischen den Noch-Koalitionspartnern rauer. Der Vorsitzende der Sozialdemokraten sagt, Habeck müsse sich fragen, ob er „genug getan hat in den letzten Jahren“.

Weiterlesen »

Fall Gelbhaar: Parteichefs zeigen sich „betroffen und erschüttert“Die Grünen-Chefs Franziska Brantner und Felix Banaszak.

Weiterlesen »