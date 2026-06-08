Grüne fordern strengere Alkoholkontrolle in Deutschland

Die Bundestagsfraktion der Grünen will gegen den hohen Alkoholkonsum in Deutschland vorgehen und hat dafür einen Antrag in den Bundestag eingebracht. Das Ziel ist es, Kinder und Jugendliche besser vor den Auswirkungen des Alkohols zu schützen.

Die Grüne n fordern eine strengere Alkoholkontrolle in Deutschland, da der Alkoholkonsum in der Bundesrepublik zu hoch ist. Die Bundestag sfraktion will gegen den Konsum von Bier, Schnaps, Wein und anderen alkoholischen Getränken vorgehen und hat dafür einen Antrag in den Bundestag eingebracht.

Das Ziel ist es, Kinder und Jugendliche besser vor den Auswirkungen des Alkohols zu schützen. Die Grünen fordern, dass alkoholische Getränke nicht mehr frei zugänglich im Kassenbereich angeboten werden und dass die Besteuerung stärker am Alkoholgehalt orientiert wird. Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) unterstützt die Initiative und betont, dass 15,3 Prozent der Erwachsenen zwischen 18 und 59 Jahren einen riskanten Alkoholkonsum aufweisen. Insgesamt sind rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig





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