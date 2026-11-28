Fünfeinhalb Monate vor der Landtagswahl haben die Grünen in Schleswig-Holstein die inhaltlichen Weichen gestellt. Auf einem Parteitag in Neumünster wurde das Parteiprogramm verabschiedet.

Monatelange Arbeit, mehr als 5.000 Ideen, 270 Seiten Entwurf und 722 Änderungsanträge. Zwei Tage lang haben die Nord- Grüne n in Neumünster über das Parteiprogramm diskutiert, Änderungen erreicht und eingearbeitet.

Am Ende wurde das Programm von den Delegierten beschlossen. Die Landesvorsitzende Lydia Rudow hob bereits gestern in ihrer Rede den breiten Beteiligungsprozess hervor, seit einem Jahr sei an dem Programm gearbeitet worden. Das Wahlprogramm sei so etwas wie der Kompass für die Grünen für die nächsten Monate und Jahre, die stürmisch würden - ein Kompass für den Wahlkampf, für mögliche Koalitionsgespräche und für eine Regierungsbeteiligung. Das Ziel ist ganz klar, das Ziel ist der 18.

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April 2027 und das stärkste Ergebnis, was wir Grünen jemals in Schleswig-Holstein erreicht haben - 20 Prozent plus und Regierungsverantwortung. Lydia Rudow, Landesvorsitzende der Grünen Schleswig-Holstein, beschrieb das Wahlprogramm als einen Kompass für den Wahlkampf. Sie sagte, die Vorhaben der Grünen seien gegenfinanziert, im Gegensatz, so Rudow, zu den Vorschlägen von SPD-Spitzenkandidat Ulf Kämpfer, der jede Woche eine"neue Sau durchs Dorf" treibe, ohne zu sagen, wie er es finanzieren wolle.