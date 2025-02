Grüne in Schwaben begegnen Wahlplakatschmierereien mit Graffiti-Kunst

Die Grünen in Schwaben reagieren kreativ auf beschmierte Wahlplakate. Anstatt die Beschmierungen zu ignorieren oder zu entfernen, beauftragen sie Graffiti-Künstler, um die Plakate mit positiven Motiven zu verschönern. Die Aktion begann in Kempten und hat sich inzwischen auf die Kreisverbände in Kaufbeuren, Mindelheim und den Landkreis Augsburg ausgebreitet.

Schädigende Wahlplakate - In Schwaben bearbeitet ein Künstler im Auftrag der Grüne n beschädigte Wahlplakate kreativ um. Mit Beleidigungen beschmierte Wahlplakate wollen die schwäbischen Grüne n nicht auf sich sitzen lassen. Sie antworten mit Graffiti-Kunst und setzen auf positive Botschaften. Eine kreative Antwort auf beschmierte Wahlplakate haben sich die schwäbischen Grüne n überlegt.

Sie antworten mit Graffiti-Kunst auf die Beleidigungen, die andere auf die Partei-Werbung anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl schmieren.Superhelden-Smileys, Einhörner und mehr zieren nun die schwäbischen Grünen-Plakate, auf denen Kanzlerkandidat Robert Habeck mit Schmierereien zuvor etwa als „Vollidiot“ tituliert wurde. Begonnen hatte die Aktion in Kempten. „Bereits vor der Landtagswahl 2023 haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir auf Beschmierungen, die destruktive Energie, reagieren können. Wir wollten mit etwas Coolerem, etwas Positiven antworten“, sagt Angela Isop, Kreissprecherin der Kemptener Grünen. Gemeinsam mit Marc Holland, ebenfalls Kreisssprecher, hatte sie die Idee, Graffiti-Künstler Bernd Imminger aus Isny in Baden-Württemberg zu beauftragen. Schnell verbreitete sich die Idee innerhalb der schwäbischen Kreisverbände. Imminger sprühte inzwischen unter anderem in Kaufbeuren, Mindelheim und in mehreren Orten im Landkreis Augsburg. „Für mich war die Idee spannend und ungewöhnlich“, sagt der Künstler, der im aktuellen Wahlkampf ebenfalls mit den kreativen Antworten beauftragt wird. Auch künftig will die Partei auf ihn setzen. „Wir finden die Art der Kommunikation erfrischend. Das wird uns auch im anstehenden Kommunalwahlkampf begleiten“, sagt Isop.





