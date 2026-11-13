Grüne kritisieren Merz: AfD-Verbot fehlt, NRW zeigt Gegenmodell

Katharina Dröge wirft Bundeskanzler Merz Versagen vor. NRW sei Vorbild im Klimaschutz und für Verbotsverfahren gegen die AfD. Kritik an fehlendem Handeln auf Bundesebene.

Die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, hat scharfe Kritik an der Regierungsführung von Bundeskanzler Friedrich Merz geübt. Im Rahmen eines Landesparteits der nordrhein-westfälischen Grünen in Essen bezeichnete sie Merz als denjenigen, der der Christlich Demokratischen Union (CDU) im Kanzleramt passiert sei. Dröge bemängelte, dass die Union es nach dem starken Abschneiden der Alternative für Deutschland (AfD) bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt versäumt habe, innezuhalten und eigene Strategien zu überdenken.

Kritik am fehlenden AfD-Verbotsverfahren

Dröge forderte Bundeskanzler Friedrich Merz dringend auf, den Weg für ein Verfahren zur Verbannung der Alternative für Deutschland freizumachen. Laut ihrer Bewertung unterläuft es der Bundesregierung bisher sowohl ein solches Verbotsverfahren als auch eine ernsthafte Reflexion über bessere politische Handwerkskunst. Sie betonte, dass diese notwendigen Maßnahmen von der Bundesregierung bis dato nicht eingeleitet würden. Die Grüne forderte eine klare Positionierung gegen die rechte Partei ein, um den demokratischen Zusammenhalt zu stärken.

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NRW als Gegenentwurf zur Bundesregierung

Im direkten Vergleich sah Katharina Dröge die schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen unter der Führung von Hendrik Wüst als positiven Gegenentwurf zur aktuellen Bundesregierung. Diese Landesregierung zeige, dass man die Sorgen der Bürger ernst nehme und nicht nur Reden schwebe. Besonders in der Energiepolitik wurde die Landesregierung als vorbildlich hervorgehoben. Dröge betonte, dass Nordrhein-Westfalen demonstriere, wie erneuerbare Energien ausgebaut werden können, statt sie zu bremsen.

Neben dem politischen Führungswechsel wurde auch die Rolle von Mona Neubaur hervorgehoben. Als NRW-Wirtschaftsministerin tritt sie nun als Spitzenkandidatin der Grünen für die nächste Landtagswahl im April 2027 an. Dröge setzte Neubaur explizit mit ihrer Bundeskollegin entgegen, um die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Energiewende deutlich zu machen. Diese Kontrastierung sollte zeigen, dass auf Landesebene konkrete Lösungen gefunden werden, während auf Bundesebene Stagnation herrsche.

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Generationenkonflikt und Klimapolitik

Ein weiterer Schwerpunkt der Rede von Katharina Dröge lag auf der Behandlung junger Menschen und deren Klimabewegungen. Sie argumentierte, dass die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen jungen Leuten ernsthaft zuhöre, wenn diese auf die Straßen gehen, um für ihren Klimaschutz zu demonstrieren. Im Gegensatz dazu kritisierte sie das Verhalten von Bundeskanzler Friedrich Merz, der die internationale Klimakonferenz abgesagt habe. Dieser Schritt wurde als Zeichen fehlender Wertschätzung gegenüber der jungen Generation gewertet.

Dröge drückte diesen Konflikt in klaren Worten aus, indem sie behauptete, dass sich junge Menschen zu Recht von der Bundeskanzlerschaft verarscht fühlen würden. Sie charakterisierte diese Politik als nicht ernst gemeint gegenüber den Anliegen der Jugend. Der Landesverband der Grünen in Nordrhein-Westfalen bejubelte diese Aussagen mit Beifall, was die interne Einigkeit unter den Grünen in der Region unterstrich. Die Botschaft war klar: Während die Bundesregierung versäume, agiere die Landesregierung proaktiv und nah am Menschen.