Der Bundesparteitag des BSW endet im Chaos und mit Parteiaustritten. Grund ist ein Beschluss zur Zusammenarbeit mit der AfD. Von den Parteien links der Mitte hagelt es Kritik - und auch die AfD findet vernichtende Worte für die Bewegung von Sahra Wagenknecht.

Der Bundesparteitag des BSW endet im Chaos und mit Parteiaustritten. Grund ist ein Beschluss zur Zusammenarbeit mit der AfD. Von den Parteien links der Mitte hagelt es Kritik - und auch die AfD findet vernichtende Worte für die Bewegung von Sahra Wagenknecht.

Der BSW-Beschluss zur weiteren Zusammenarbeit mit der AfD trifft bei Grünen und Linken auf scharfe Kritik.

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"Mit dem heutigen Beschluss hat sich das BSW endgültig aus dem Spektrum der demokratischen Parteien in unserem Land verabschiedet", sagte Grünen-Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann. "Diejenigen, die im BSW Verantwortung tragen und all diejenigen, die diese Partei immer noch stützen, sind jetzt zu Steigbügelhaltern für einen ersten Ministerpräsidenten einer rechtsextremen Partei verkommen. " Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch sagte der "Rheinischen Post": "Das Ende des BSW als relevante Kraft ist absehbar.