Grüne und AfD im Fokus: Habeck und Weidel im 'Was nun...?'-Interview

Nach dem TV-Duell zwischen Scholz und Merz treten heute die Kanzlerkandidaten Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) im ZDF-Format 'Was nun...?' den Fragen der Öffentlichkeit mit ihren Antworten. Wulf Schmiese berichtet aus den letzten Tagen des Wahlkampfes, in dem sich die SPD auf unentschlossene Wähler konzentriert und die AfD eine Koalition mit der Union nicht ausschließt. Weitere Themen sind die 'Mitte-Garantie' der SPD, der Wahl-O-Mat und die militärische Unterstützung der Ukraine.

Am Tag nach dem TV-Duell kommen heute auch die beiden weiteren Kanzlerkandidaten Robert Habeck von den Grüne n und Alice Weidel von der AfD zu Wort. Wulf Schmiese berichtet. Die AfD kann sich eine Koalition mit der Union vorstellen, auch als Juniorpartnerin. 'Unsere Hand ist ausgestreckt', sagte AfD-Vorsitzende Alice Weidel im ZDF. Grüne n-Kanzlerkandidat Robert Habeck beschreibt sich im ZDF als Stabilisator der Mitte.

Beim Thema Migration will er einen anderen Kurs als sein Kontrahent Friedrich Merz fahren.Grünen-Kanzlerkandidat Habeck und AfD-Kanzlerkandidatin Weidel stellen sich bei 'Was nun, …?' drängenden Fragen. Beide Interviews und Analysen bei ZDFheute live.Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert tritt am Dienstag noch einmal im Bundestag auf und hält eine letzte Rede vor der Bundestagswahl. Seine Redezeit gegen Ende der Debatte zur Lage der Nation ist auf drei Minuten angesetzt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr. Zuerst hatte die 'Rheinische Post' berichtet. Vor Kühnert reden für die SPD Kanzler Olaf Scholz, Parteichef Lars Klingbeil und drei weitere Abgeordnete.SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) dazu aufgefordert, im Bundestag klarzumachen, nicht erneut AfD-Stimmen für Mehrheiten in Kauf zu nehmen. Merz müsse gegenüber jenen, 'die diesen Tabubruch auch begreifen als einen Weg in die Hölle', sein Bedauern ausdrücken und deutlich machen, dass dieser Weg sofort geschlossen werden müsse. Das sagt Mützenich vor einer Sitzung der SPD-Bundestagsabgeordneten in Berlin. Die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD in der letzten Januarwoche sei kein Zufall gewesen.Der grüne Spitzenkandidat Robert Habeck und die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, stellen sich heute in getrennten Formaten den kritischen Fragen. Wulf Schmiese berichtet.Das TV-Duell zwischen Kanzler Scholz und CDU-Kanzlerkandidat Merz ist vorbei. ZDF-Reporter Wulf Schmiese erklärt, welche Schnittmengen es bei den Parteien gibt.Asyl und Migration - ein dominierendes Thema im Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Würden pauschalen Zurückweisungen gegen Verfassung und Europarecht verstoßen?Die SPD setzt in der Schlussphase des Wahlkampfs darauf, den großen Anteil unentschlossener Wähler für sich zu gewinnen. 'Ich glaube in der Politik nicht an Wunder, sondern ich glaube an harten Wahlkampf und ich glaube an eine harte Auseinandersetzung', sagt Parteichef Lars Klingbeil bei der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin. Das erste TV-Duell habe den Wahlkämpfern einen zusätzlichen Aufschwung gegeben. 'Und mit diesem Kampfgeist geht die SPD jetzt in die letzten 13 Tage bis zur Bundestagswahl.' Immer wieder entschieden sich Wähler erst auf den letzten Metern vor dem Wahllokal, betont Klingbeil.Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben sich Bundeskanzler Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) einen energischen Schlagabtausch geliefert. 'Das war ein ausgeglichenes Duell', so Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung hat in den ersten vier Tagen nach der Freischaltung Nutzerzahlen in Rekordhöhe verzeichnet. Mit rund 15 Millionen Abrufen habe das Online-Tool 50 Prozent mehr Nutzerinnen und Nutzer gehabt als im gleichen Zeitraum vor der Bundestagswahl 2021, erklärte Projektleiter Martin Hetterich in Bonn. Bislang habe die Wahl-Entscheidungshilfe noch nie so viele Aufrufe innerhalb so kurzer Zeit gehabt. Der Wahl-O-Mat war am vergangenen Donnerstag freigeschaltet worden.Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will sich im Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler bei der militärischen Unterstützung der Ukraine eng mit den Verbündeten Großbritannien, Frankreich und Polen abstimmen. Das gilt nach seiner Darstellung auch für die Lieferung von Waffensystemen wie dem Marschflugkörper Taurus. Mit diesen Ländern müsse man in dieser Frage 'viel enger zusammenarbeiten', sagte der Kanzlerkandidat der Union bei der Chefredaktionskonferenz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sollte es eine gemeinsame Meinung mit den USA geben, könne man auch diese einbeziehen. Merz wies zugleich darauf hin, dass die Entscheidung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern allein bei Deutschland liege. Er wies die Kritik des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil zurück, er fahre einen 'Zickzack-Kurs' bei diesem Thema. An seiner Meinung habe sich nie etwas geändert. 'Ich habe immer gesagt, wir hätten den liefern sollen.' Merz betonte: 'Ich hätte sie geliefert.'Das SPD-Präsidium hat eine 'Mitte-Garantie' beschlossen. Darin ist eine Absage der Zusammenarbeit mit der AfD und die Garantie einer Verlängerung der Mietpreisbremse und den Rentenniveaus enthalten. 'Ansonsten droht ein kontinuierliches Absinken des Rentenniveaus', sagt SPD-Generalsekretär Matthias Miersch nach der Sitzung des Präsidiums. Zudem sollen die Kosten für Pflege gedeckelt werde





Bundestagswahl Kanzlerkandidaten Robert Habeck Alice Weidel Afd Grüne SPD Politik Ukraine Wahl-O-Mat Mitte-Garantie

