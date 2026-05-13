Grünen-Antrag für kleine Schlachtbetriebe: AfD-Unterstützung führt zu Mehrheit, aber unbeabsichtigt

Ein Landtagsantrag der sächsischen Grünen zur Unterstützung kleiner Schlachtbetriebe hat unter anderem mit Hilfe der AfD eine Mehrheit bekommen, obwohl dies unbeabsichtigt war. Der Antrag klagte unter anderem an die übermäßige Belastung kleiner Schlachtbetriebe durch Gebühren für Fleischuntersuchungen gegenüber Großbetrieben und forderte, dass diese sinken sollten.

Ein Landtagsantrag der oppositionellen sächsischen Grünen zur Unterstützung kleiner Schlachtbetriebe hat unter anderem mit Hilfe der AfD eine Mehrheit bekommen - allerdings unbeabsichtigt, wie die Grünen versichern.

Im Antrag beklagte die Ökopartei unter anderem, dass kleine Schlachtbetriebe durch die Gebühren für Fleischuntersuchungen gegenüber Großbetrieben übermäßig belastet seien, und forderte, dass diese sinken sollten. Die schwarz-rote Koalition, die keine eigene Mehrheit hat und mit Hilfe wechselnder Unterstützer regiert, stimmte dagegen





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