Grünen-Antrag zur Rettung von Schlachtbetrieben in Sachsen: AfD und BSW stimmen zu, Empörung breitet sich aus

Nach dem Antrag der Grünen zur Rettung von heimischen Schlachtbetrieben in Sachsen, der dank AfD und BSW eine Mehrheit bekam, macht sich Empörung breit. Grund: Die Grünen gelten als Verfechter der Brandmauer zur AfD. Der Sachsen-Fall ist kein Einzelfall bei den Grünen - auch in Europa haben sie es schon mit den Ganzrechten getan! Sie entwickeln sich zunehmend zu einer populistischen Partei. Ihr Rezept: Angst machen, anprangern, abstreiten. Auch das grüne Abstimmungsverhalten folgt diesem Muster: Anträge werden gestellt, und dann zeigt man sich bestürzt, wenn die Falschen zustimmen.

Grün und Blau schlachten die Sau: Nach dem Antrag der Grünen zur Rettung von heimischen Schlachtbetriebe n in Sachsen, der dank AfD und BSW eine Mehrheit bekam, macht sich Empörung breit.

Grund: Die Grünen gelten als Verfechter der Brandmauer zur AfD. Der Sachsen-Fall ist kein Einzelfall bei den Grünen - auch in Europa haben sie es schon mit den Ganzrechten getan! Sie entwickeln sich zunehmend zu einer populistischen Partei. Ihr Rezept: Angst machen, anprangern, abstreiten.

Auch das grüne Abstimmungsverhalten folgt diesem Muster: Anträge werden gestellt, und dann zeigt man sich bestürzt, wenn die Falschen zustimmen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki wirft den Grünen vor, "sehenden Auges" die Brandmauer durchbrochen zu haben. Dresden - AfD stimmt Grünen-Antrag zu Schlachthöfen zu und löst Krach im Landtag aus. Und die Grünen?

Die sehen sich als Opfer, übel reingelegt von der AfD. Grünen-Bundesschef Felix Banaszak (36) zu BILD: "Wir haben erlebt, wie selbst im Landtag falsch gespielt wird. Das unwürdige Schauspiel von AfD und BSW schadet unserem Parlament. Die heutige Aktion zerstört Vertrauen, die Grundlage unserer Zusammenarbeit.

" Problem für die Grünen: Erst Ende März brachten sie im DENN: Als der damalige Oppositionsführer Friedrich Merz (70, CDU) im Januar 2025 vor der Bundestagswahl im Bundestag auch mithilfe von AfD-Stimmen schärfere Asylregeln durchboxt, surften die Grünen ganz oben auf der Schaumkrone: Fraktionschefin Katharina Dröge (41) spricht von einem "wirklich schwarzen Tag für unsere Demokratie". Als am 5.

Februar 2020 der damalige FDP-Politiker Thomas Kemmerich überraschend mit den AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden war (und annahm), schäumten die Grünen von "Kulturbruch". Kemmerich wusste damals nicht, dass die AfD im dritten Wahlgang nicht ihren eigenen Kandidaten, sondern ihn wählen würde





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