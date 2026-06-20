Felix Banaszak warf Friedrich Merz vor, den Menschen mit Arroganz zu begegnen und ihnen nichts als Beschimpfungen zu bieten. Er beschrieb ein düsteres Bild der Stimmung im Land und kritisierte die Versprechen von Merz.

Der Grüne n-Bundeschef Felix Banaszak hat Bundeskanzler Friedrich Merz auf einem Landesparteitag in Troisdorf scharf kritisiert. Er warf ihm vor, den Menschen mit Arroganz zu begegnen und ihnen nichts als Beschimpfungen zu bieten.

Banaszak sah das Problem nicht in der Kommunikation von Merz, sondern in dessen Art zu regieren. Er beschrieb ein düsteres Bild der Stimmung im Land, in dem die Bürger erschöpft und das Vertrauen in die Politik verloren haben. Banaszak sagte, dass niemand mehr daran glaube, dass sich etwas ändert, und wenn sich etwas ändert, dann muss man befürchten, dass man selbst der Doofe dabei ist. Der Grünen-Chef kritisierte auch Merz' Versprechen von Steuersenkungen, Schuldenabbau und Mehrausgaben für die Verteidigung.

Er sagte, dass jeder, der einen Mathe-Grundkurs hatte, wissen könne, dass man nicht gleichzeitig all diese Dinge versprechen kann. Banaszak beschrieb Merz als jemanden, der den Leuten einen Scheiß zu erzählen habe. Der Grünen-Chef rief die Bürger auf, sich nicht von den Versprechungen der Politiker täuschen zu lassen und nachhaltige Lösungen zu fordern. Er sagte, dass die Grünen eine alternative Politik anbieten, die auf den Bedürfnissen der Menschen basiert





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