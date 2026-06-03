Der Grünen-Chef Felix Banaszak ist wegen angeblicher Vergesslichkeit in Schwierigkeiten. Die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt gegen ihn.

Der Grüne n-Chef Felix Banaszak (36) ist wegen angeblicher Vergesslichkeit in Schwierigkeiten. Die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt gegen ihn, da er seine Angaben zur Zweitwohnsitzsteuer nicht aktualisiert hat.

Banaszak selbst gab an, dass er nach mehreren Umzügen in der Hauptstadt vergessen hat, seine Angaben zu aktualisieren. Er zahlt die ausstehenden Beträge unverzüglich nach, sobald die Nachforderungen festgesetzt sind. Der Grünen-Chef betont seine volle Kooperation und bedauert den Fehler. Die Zweitwohnsitzsteuer beträgt 15 Prozent der Nettokaltmiete für Besteuerungszeiträume ab dem Jahr 2019 und 20 Prozent ab dem Jahr 2025.

Banaszak gehört dem Bundestag seit 2021 an und teilt sich seit November 2024 den Vorsitz der Grünen mit Franziska Brantner





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