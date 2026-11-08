Franziska Brantner warnt vor nächtlicher Gewalt. Die AfD kritisiert fehlende Hinweise auf nichtdeutsche Täter. Statistiken zeigen Diskrepanz zwischen Bevölkerungsanteil und Tatverdächtigen bei Gewaltverbrechen in Deutschland.

Grünen-Chefin Franziska Brantner hat mit einem emotionalen Instagram-Video die Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum zum Thema gemacht und verschärfte Schutzmaßnahmen gefordert. In der Aufnahme zeichnet die 47-Jährige ein düsteres Bild von nächtlichen Heimwegen, bei denen sich viele Frauen Bedrohungen ausgesetzt fühlen. Sie fordert bessere Beleuchtung der Straßen, sicherere öffentliche Verkehrsmittel sowie mehr Anlaufstellen für Opfer von Gewalt. Laut Brantner darf das Gefühl der Sicherheit kein Privileg sein, sondern müsse für jede Frau selbstverständlich werden.

Kriminalstatistik zeigt hohe Nichtdeutsche-Anteile

Während Brantner die Probleme im öffentlichen Raum anspricht, bleibt in ihrem Beitrag ein wichtiger statistischer Befund unerwähnt. Laut den Daten des Bundeskriminalamts aus dem Jahr 2025 hatten 42,9 Prozent der Tatverdächtigen bei Gewaltkriminalität keine deutsche Staatsangehörigkeit. Das Bundeskriminalamt selbst spricht in diesem Zusammenhang von einer deutlichen Überrepräsentation. Auch bei schweren Sexualdelikten liegt der Anteil der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass bei 38,5 Prozent. Zum Vergleich: Ende 2025 machten Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft lediglich rund 14,9 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Damit ist der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Gewaltverbrechen knapp dreimal so hoch wie ihr Bevölkerungsanteil.

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Politische Reaktionen und Gegenkritik

Die Aussage von Brantner stieß auf heftige Kritik aus Teilen der Opposition. Bundestagsabgeordneter Christoph Ploß warf der Grünen-Chefin Verlogenheit vor und betonte, dass ihre Forderungen die eigenen politischen Errungenschaften der vergangenen Jahre ins Gegenteil verkehrten. Ploß argumentierte, dass drei Finger auf Brantner zeigten, wenn sie mit dem Finger auf andere zeige. Er bemängelte, dass die grüne Partei bis heute alles daransetze, um sinnvolle Initiativen zum Stopp der illegalen Migration oder zur Abschiebung krimineller Ausländer zu verhindern. Diese Kritik knüpft an die allgemeine Debatte um Sicherheit und Migrationspolitik in Deutschland an.

Bildung der Bevölkerung und politische Strategien

Neben der aktuellen Debatte um Sicherheit thematisierte Brantner auch kontroverse politische Schritte der Bundesregierung. Sie kritisierte u. a. den von der Bundesregierung eingeschlagenen Abschiebekurs. Im Juni hatte Brantner einen offenen Brief gegen Abschiebe-Gespräche mit Taliban-Vertretern in Brüssel unterzeichnet. Die Unterzeichner nannten die Einladung der Islamisten nach Europa einen schwerwiegenden Fehler. Diese Haltung steht im Widerspruch zu den aktuellen Bestrebungen der Regierung, Sicherheitslücken zu schließen und die Integration zu forcieren. Die Positionen der Grünen liegen hier also deutlich daneben, was die Effektivität der aktuellen Sicherheitspolitik angeht.

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Kanzler Merz und die Debatte um das Stadtbild

Auch in der von Bundeskanzler Friedrich Merz begonnenen Stadtbild-Debatte hagelte es Kritik der Grünen-Chefin. Merz hatte ein Unsicherheitsgefühl im öffentlichen Raum beklagt und gesagt: Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort. Später konkretisierte er, Probleme würden diejenigen Migranten machen, die sich nicht an unsere Regeln halten. Brantner wetterte gegen diese Formulierung und forderte einen Kanzler, der verbindet. Sie gab Merz zwar beim Befund des Problems recht, doch über die deutliche Überrepräsentation nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Gewaltverbrechen schwieg sie.

Konsequenzen für die politische Landschaft

Die anhaltende politische Polarisierung um Fragen der Sicherheit, Migration und Integration prägt weiterhin die deutsche Innenpolitik. Während sich die Grünen auf soziale Aspekte der Sicherheit konzentrieren, fordern andere Parteien härtere Linien bei der Strafverfolgung und Abschiebung. Die statistischen Daten des Bundeskriminalamts bleiben dabei ein zentraler, aber kontrovers diskutierter Aspekt. Die Frage, wie man der Überrepräsentation von Nichtdeutschen bei Straftaten begegnet, bleibt offen. Brantner ließ eine direkte Anfrage von BILD am Sonntag unbeantwortet, was die Spaltung in der Gesellschaft widerspiegelt. Die Herausforderung besteht nun darin, reale Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung mit rechtlichen und sozialen Standards in Einklang zu bringen, ohne dabei grundlegende demokratische Werte zu verletzen.