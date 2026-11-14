Grünen-Chefin Claudia Müller in M-V: Datenleck deckt interne Machtspiele auf

Interne E-Mails enthüllen die Manipulation von Vorwürfen gegen Constanze Oehlrich. Claudia Müller übernimmt nun die Verantwortung in der neuen Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern.

Die设计的 Ministerin und SPD-Spitzenkandidatin Claudia Müller steht vor dem Start in die neue Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern unter massivem Druck. Ein Datenleck von rund 150 internen E-Mails wirft ein kritisches Licht auf den Umgang mit Vorwürfen sexueller Belästigung in der früheren Grünen-Fraktion. Die Enthüllungen überschatten den Jubel über den Wiedereinzug in den Landtag und die klare Zusage einer Regierungsbeteiligung.

Interne E-Mails offenbaren systematische Manipulation

Die Enthüllungen beziehen sich auf Vorfälle, die im vergangenen Jahr, konkret ab dem 5. September 2025, eskalierten. Ein Fraktionsmitarbeiter mit dem Initialen W. richtete eine Beschwerdemail an die Fraktionsvorsitzende Constanze Oehlrich. Er warf ihr verbales und sexuelles Fehlverhalten vor. In dem Schreiben wurde Oehlrich vorgeworfen, einen Kollegen über Jahre hinweg nachgestellt zu haben. Zudem soll sie Kritik geübt haben, weil der Mann zu wenig körperbetonte und enge Kleidung trug.

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Die internen Dokumentationen zeigen, dass die Fraktionsführung die Ermittlungen nicht neutral gestaltete. Statt eine unparteiische Prüfung durchzuführen, behielten Oehlrich und die damalige Geschäftsführerin Jutta Wegner die Kontrolle über den Prozess. Sie nutzten die beauftragte Anwaltskanzlei nicht zur Aufklärung, sondern zur Durchsetzung eigener Interessen gegen die Beschwerdeführer. Die Polizei wurde wegen des unbefugten Zugriffs auf die Daten eingeschaltet.

Der Ausschluss von Hannes Damm und rechtliche Grauzone

Der Abgeordnete Hannes Damm geriet in den Mittelpunkt der internen Machtkämpfe. Er forderte eine sorgfältige und unabhängige Prüfung der Vorwürfe nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Damm argumentierte, dass Oehlrich und Wegner als beschuldigte Personen nicht Teil des Aufklärungsverfahrens sein dürften. Seine Position führte zum endgültigen Bruch in der Fraktion.

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Damm wurde schließlich aus der Fraktion ausgeschlossen. Die E-Mails belegen, dass Wegner und Oehlrich den Ausschließungsprozess vorantrieben. Damm musste akzeptieren, dass der angeheuerte Anwalt die Arbeitgeberin vertrat und nicht eine neutrale Instanz war. Der Fraktionsausschluss markierte den Punkt, an dem die interne Krise für die Öffentlichkeit nicht mehr zu verbergen war.

Strategische Personalentscheidungen gegen Kritiker

Nach dem Zerwürfnis folgte eine Reihe personalrechtlicher Maßnahmen, die in den E-Mails detailliert geschildert werden. Jutta Wegner leitete vertrauliche Personalunterlagen an ihren Ehemann weiter, der keine Funktion in der Fraktion innehatte. In einer Nachricht an den Anwalt formulierte sie den Gedanken, dass man einen Kündigungsgrund für den Mitarbeiter W. finden müsse. Sie äusserte sogar Bedauern, dass eine Erkrankung des Mitarbeiters nicht als Grund dienen könne.

Der Anwalt der Kanzlei stufte eine sofortige außerordentliche Kündigung zunächst als unbegründet ein. Stattdessen schlug er vor, den Mitarbeiter W. zu drohen, um ihn zu einem Aufhebungsvertrag zu bewegen. Dieser Strategie folgte die Fraktion. W. wurde gekündigt, und die Kanzlei kümmerte sich um die erforderlichen Anhörungen. Auch eine zweite Mitarbeiterin, die vorwarf, Oehlrich habe sie an der Brust angefasst, wurde entlassen. Der Anwalt wurde erneut beauftragt, einen plausiblen Grund für diese Kündigung zu konstruieren.

Neue Führung unter Claudia Müller und politische Folgen

Das Chaos in der Schweriner Fraktion zwang die Partei zu einer Neuaufstellung der Listenaufstellung für die Landtagswahl. Constanze Oehlrich wurde als Spitzenkandidatin abgewählt. Claudia Müller, bisher Bundestagsabgeordnete, übernahm die Führung. Sie hatte ursprünglich keine Pläne, von Berlin nach Schwerin zu wechseln, sah sich aber gezwungen, die Partei an der Spitze zu vertreten.

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Nun steht Müller als designierte Ministerin vor der Aufgabe, das Vertrauen der Wähler und ihrer Koalitionspartner wiederherzustellen. Die E-Mails betreffen auch Mitglieder des Bundesvorstands, was die Reichweite des Skandals verdeutlicht. Die Grüne-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern betont in einer Stellungnahme, die arbeitsrechtlichen Schritte seien sachlich begründet gewesen. Der Persönlichkeitsschutz werde jedoch eine detaillierte öffentliche Aufklärung verhindern.